البرازيل تنضم لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة
حزب الاتحاد يدين استخدام أمريكا الفيتو للمرة السادسة ضد وقف إطلاق النار في غزة
لمن تركها سنوات عمره.. أمين الإفتاء يوضح خطوات أداء الفوائت من الصلاة
مصطفى بكري لـ إسرائيل: حذاري الاقتراب من الحدود المصرية
عمومية الأهلي توافق على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي
الشيوخ الأمريكي يؤكد تعيين مايك والتز سفيرا لترامب بالأمم المتحدة
محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي مع ليفربول قبل ديربي إيفرتون
احذروا اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال
تراجع طفيف.. انخفاض في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة
تم إخلاء السكان قبل الحادث.. انهيار عقار في باب الشعرية | صور
الجيش الأمريكي: قتـ لنا عنصرا بارزا في داعش بسوريا كان يخطط لمهاجمة أهداف أمريكية
أوروبا على حافة التصعيد.. روسيا تخترق المجال الجوي البولندي وتحلق فوق البلطيق
الشيوخ الأمريكي يؤكد تعيين مايك والتز سفيرا لترامب بالأمم المتحدة

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، على تعيين مايك والتز، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، سفيراً للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بعد تأجيل استمر عدة أشهر. وجاء التصويت بأغلبية 47 مقابل 43، قبل أيام من انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.


وبذلك يُستكمل آخر مقعد وزاري في إدارة ترامب ظل شاغراً لنحو ثمانية أشهر، في وقت تواجه فيه واشنطن ملفات ضاغطة تتعلق بالحرب في أوكرانيا والتوتر مع الصين وإيران، إضافة إلى مساعي إنهاء الحرب الدائرة في غزة.


وكان ترشيح والتز قد أثار جدلاً بين الديمقراطيين عقب تسريب تفاصيل حساسة من محادثة عبر تطبيق "سيغنال" بشأن ضربة عسكرية في اليمن، لكنه اجتاز جلسات الاستماع دون عقبات كبيرة. وقد أعادت لجنة العلاقات الخارجية تثبيت ترشيحه هذا الأسبوع، بمساندة السيناتور الديمقراطية جين شاهين، التي اعتبرت أنه سيلعب دوراً "مهدئاً" داخل إدارة ترامب، مؤكدة حصولها على التزام من الإدارة بإطلاق مساعدات إنسانية بقيمة 75 مليون دولار.


وخلال جلسة تأكيده، شدد والتز على ضرورة "إصلاح كبير" للأمم المتحدة، لكنه أقر بأهمية دورها كمنصة تجمع القوى العالمية لمناقشة النزاعات. وقال: "بعد 80 عاماً، انحرفت المنظمة عن مهمتها الأساسية في صنع السلام"، مؤكداً أن وجود الولايات المتحدة ضروري لمواجهة نفوذ الصين المتنامي.

