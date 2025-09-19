أوروبا على حافة التصعيد.. روسيا تخترق المجال الجوي البولندي وتحلق فوق البلطيق

أعلن حرس الحدود البولندي اليوم أن طائرتين مقاتلتين روسيتين انتهكتا منطقة الأمان الخاصة بمنصة الحفر "بتروبالتيك" في بحر البلطيق، مضيفًا أنه تم إخطار القوات المسلحة وأجهزة أخرى.

كانت إستونيا قد صرحت سابقًا بأن ثلاث طائرات عسكرية روسية دخلت مجالها الجوي يوم الجمعة لمدة 12 دقيقة في توغل "جريء وغير مسبوق"، وسط تصاعد التوترات على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وكتب حرس الحدود البولندي على منصة إكس "نفذت طائرتان مقاتلتان روسيتان تحليقًا منخفضًا فوق منصة بتروبالتيك في بحر البلطيق. وقد تم انتهاك منطقة الأمان الخاصة بالمنصة"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

في الأسبوع الماضي، أسقطت بولندا طائرات مسيرة يُشتبه أنها روسية في مجالها الجوي بدعم من طائرات من حلفائها في الناتو، وهي المرة الأولى التي يُعرف فيها أن دولة عضوًا في التحالف العسكري الغربي أطلقت النار خلال حرب روسيا في أوكرانيا.