الأسير عيدان ألكسندر يعلن عودته للخدمة في الجيش الإسرائيلي

أعلن الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر (21 عاما)، والذي يحمل الجنسية الأمريكية، وتم إطلاق سراحه من قبل حركة حماس في غزة، عن عودته للخدمة في الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال في فعالية نظمتها جمعية أصدقاء الجيش الإسرائيلي في الولايات المتحدة.

وقال عيدان: "أسرتني حماس في 7 أكتوبر، في ذلك اليوم، قاتلتُ إلى جانب رفاق السلاح ضد حماس، وبعد اختطافي، ناضلتُ للبقاء على قيد الحياة في الأسر، في الأنفاق، وفي الظلام".

وأضاف: "احتجزتُ لمدة 584 يوما، كانت هذه أصعب أيام حياتي، أيام من النضال والألم والانفصال عن عائلتي".

وشكر ألكسندر، الرئيس دونالد ترامب على إطلاق سراحه، وذكر الرهائن الذين ما زالوا في الأسر: "كابوسهم مستمر، والعائلات تنتظر، ولا يمكننا أن ننساهم. أحلم باليوم الذي يُطلق فيه سراح كل رهينة".

واختتم حديثه قائلاً: "الشهر المقبل، سأعود إلى إسرائيل وأرتدي زي الجيش الإسرائيلي مرة أخرى، وسأخدم بفخر إلى جانب رفاقي، قصتي لا تنتهي بالنجاة، بل تستمر في الخدمة، حتى النصر".