العدل الأمريكية تعيد نشر صور ترامب مع تاجر الجنس الأشهر عالميا
الشمالي والجنوبي.. رفع كفاءة 74 نفقًا أسفل الطريق الدائري
بحضور وزير الأوقاف.. اليوم صلاة الجنازة على الشيخ منصور الرفاعي عقب الظهر بمسجد الحسين
الجو قلب شتوي من جديد| أجواء شديدة البرودة وتحذيرات مستمرة من الأرصاد الجوية خلال الأيام المقبلة
السجل المدني الذكي المتنقل.. نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية| تفاصيل
محافظة القدس: عمليات الهدم وطرد المواطنين من منازلهم هو احتلال صريح
أليو ديانج يفتتح مشوار منتخب مالي أمام زامبيا في كأس الأمم الأفريقية
روسيا تفتح تحقيقا في مقتل رئيس إدارة التدريب العملياتي فانيل سارفاروف
روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية باغتيال مسؤول عسكري بارز
قافلة المساعدات الـ 99 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تخصيص 100 ناد ومركز شباب بالقليوبية لعرض مباراة مصر وزيمبابوي للجماهير
الخارجية: استعادة 131 مواطنًا مصريًا من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا
محافظات

الشمالي والجنوبي.. رفع كفاءة 74 نفقًا أسفل الطريق الدائري

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية ونوابهم وذلك في إطار متابعة تنفيذ خطة المحافظة الخاصة بتطوير ورفع كفاءة الأنفاق وسلالم الطريق الدائري وبحث آليات العمل والتنفيذ والمتابعة الميدانية لضمان الانضباط والحفاظ على كفاءة تلك الممرات الحيوية.

وخلال اللقاء أصدر محافظ الجيزة قراراً بإنشاء وحدة بديوان عام المحافظة تحت مسمى «وحدة متابعة الأنفاق وسلالم الطريق الدائري » تختص الوحدة بالمرور الدوري ورفع أي مخلفات أو إشغالات بها والتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء المختصة، إلى جانب متابعة أعمال الصيانة الدورية ورفع الكفاءة، بما يضمن الحفاظ على مستوى النظافة والسلامة داخل الأنفاق.

كما تختص الوحدة بإعادة تسمية بعض الأنفاق التي تحمل مسميات غير مناسبة ودراسة المقترحات الخاصة بإمكانية استغلال بعض المساحات الفارغة الكائنة بالأنفاق في مشروعات صغيرة قانونية بما يمنع استغلالها في أنشطة غير مشروعة شريطة عدم إحداث إعاقات مرورية.  


وتضمن قرار محافظ الجيزة إلزام جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء الواقعة بنطاقها الأنفاق وسلالم الطريق الدائري بتكليف نائب مختص يتولى المتابعة اليومية لأعمال النظافة ورفع الإشغالات وذلك بالتنسيق الكامل مع رئيس الوحدة المشار إليها.


وفي السياق ذاته وجّه محافظ الجيزة مركز السيطرة بمحافظة الجيزة بإدراج متابعة الأنفاق وسلالم الطريق الدائري ضمن منظومة الرصد والمتابعة اليومية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو مخالفات يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية.


أكد المحافظ علي المتابعة اليومية لنسب تنفيذ المخطط الشامل لتطوير ورفع كفاءة 74 نفقًا أسفل الطريق الدائري (الشمالي والجنوبي) مؤكداً أن التطوير يشمل رفع كفاءة البنية التحتية والعناصر الإنشائية، وتطوير الطريق السطحي، وتحسين منظومة الإضاءة داخل وحول الأنفاق.  


وأكد محافظ الجيزة أن هذه الإجراءات تأتي استكمالًا لخطة المحافظة لإحكام السيطرة والانضباط والحفاظ على سلامة الأنفاق وتحقيق بيئة آمنة وحضارية للمواطنين، مشددًا على المتابعة المستمرة والمحاسبة الفورية لأي تقصير.
جاء اللقاء بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ ورؤساء الأحياء والمراكز.

محافظة الجيزة اخبار الجيزة الطريق الدائري

