احذروا اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال
تراجع طفيف.. انخفاض في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة
تم إخلاء السكان قبل الحادث.. انهيار عقار في باب الشعرية | صور
الجيش الأمريكي: قتـ لنا عنصرا بارزا في داعش بسوريا كان يخطط لمهاجمة أهداف أمريكية
أوروبا على حافة التصعيد.. روسيا تخترق المجال الجوي البولندي وتحلق فوق البلطيق
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟
لو بتعانى من ارتفاع الكوليسترول.. 10 أطعمة ومشروبات تجنبها
نجل زيدان ينضم للجزائر.. ويتطلع للعب في كأس العالم
سموحة يتقدم على حرس الحدود بهدف نظيف في الشوط الأول
توافد نجوم الفن على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست
قبول استثمارات جديدة بـ 72.14 مليار جنيه لتمويل الموازنة.. تفاصيل
نجل زين الدين زيدان يقرر تمثيل الجزائر بدلا من فرنسا
السفير الأمريكي بتل أبيب: مشاركة دول الخليج في إدارة غزة ستناقش اليوم التالي

مايك هاكابي
مايك هاكابي
فرناس حفظي

صرح السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، في مقابلة مع رويترز، بأن واشنطن تُجري مناقشات مع دول الخليج حول إمكانية إدارتها لقطاع غزة "في اليوم التالي" للحرب. 

وأضاف أن المحادثات عُقدت حول هيكل حكم مؤقت تشارك فيه دول الخليج، ربما تحت إشراف أمريكي، ريثما يتم التوصل إلى حل دائم. 

ومع ذلك، أشار هاكابي إلى أنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد: "هذا مجرد نقاش. هذا ليس أمرا مُعتمدا من الإدارة، ولا من إسرائيل، ولا من أي جهة أخرى. لستُ على علم بأي اتفاقية جاهزة للتوقيع".

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بالتحرك من أجل بناء توافق إقليمي ودولي حول خطة شاملة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، تقوم على إنشاء هيئة انتقالية تتولى إدارة شؤون القطاع لفترة زمنية محددة، على أن يجري تسليمه لاحقا إلى السلطة الفلسطينية.

ووفقا للتقرير، فإن الهيئة الجديدة التي تحمل اسم "جيتا" (GETA) ستنشأ بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، وتُمنح صلاحيات كاملة باعتبارها السلطة السياسية والقانونية العليا في غزة خلال المرحلة الانتقالية، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تغير شكل المعادلة في القطاع وتؤسس لمرحلة وصاية دولية مقنعة.


هيكل الهيئة وصلاحياتها

توضح مسودة الخطة أن الهيئة ستتشكل من مجلس إدارة يضم ما بين سبعة وعشرة أعضاء، بينهم ممثل فلسطيني واحد على الأقل، إلى جانب مسؤول رفيع

من الأمم المتحدة، وشخصيات دولية بارزة تتمتع بخبرات مالية وإدارية واسعة.

وحرصت الخطة على ضمان تمثيل بارز للدول الإسلامية ضمن المجلس، في محاولة لإضفاء شرعية سياسية إقليمية ومصداقية ثقافية على الهيئة، بما يمنع تصويرها كجسم غربي مفروض بالكامل على الفلسطينيين.

وسيُمنح المجلس صلاحيات واسعة تشمل:

1/ إصدار قرارات ملزمة في مختلف الملفات المتعلقة بإدارة القطاع.
2/ المصادقة على التشريعات والتعيينات الإدارية داخل غزة.
3/ تقديم التوجيه الاستراتيجي لجميع مؤسسات المرحلة الانتقالية.
4/ رفع تقارير دورية مفصلة إلى مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية.

وبالنسبة إلى رئيس المجلس، فسيتم تعيينه بالتوافق بين القوى الدولية ويحصل على موافقة مجلس الأمن، على أن يتولى قيادة الأنشطة الخارجية والمهام الدبلوماسية، ويعمل في الوقت ذاته بتنسيق مباشر مع السلطة الفلسطينية.

كما تضمن مقترح رئيس الوزراء الأسبق وحدة الحفاظ على حقوق الملكية ، والتي تهدف ألا يضر أي رحيل طوعي للغزيين بحقهم في العودة إلى القطاع أو الاحتفاظ بملكية العقار، أي لا يوجد في هذه الخطة  نية لتهجير الغزيين.

ولكن يبدو أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش غير مدرك لهذه الخطوة تماما، حيث إنه أعلن مؤخرا أن قطاع غزة يمثل فرصة عقارية ضخمة وأنه كان يجري محادثات مع واشنطن حول كيفية تقسيم القطاع الساحلي بعد الحرب.

السفير الأمريكي إسرائيل واشنطن دول الخليج قطاع غزة

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

الإيجار القديم

إجراءات أمام المستأجر للمطالبة بسكن بديل| تفاصيل

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

منتخب مصر

فيفا يفاجئ منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي في تصفيات كأس العالم.. ماذا حدث؟

أحمد الجفالي

أحمد الجفالي على أعتاب العودة.. غموض يكتنف مستقبله بين الزمالك وأبها

أحدث أنواع التجسس.. تنامي التهديدات الإلكترونية المُعتمِدة على الهندسة الاجتماعية

لو بتعانى من ارتفاع الكوليسترول.. 10 أطعمة ومشروبات تجنبها

أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول
توافد نجوم الفن على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست

انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست
تدهور صحة القلب والإصابة بالسكر.. 6 مخاطر للسهر

أضرار صحية للسهر المستمر
تجنّبوا هذه الأنواع من العلب البلاستيكية في حفظ الطعام.. مخاطرها صادمة على الصحة

أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام
فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

