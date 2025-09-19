الرئاسة الفرنسية: ضم الضفة خط أحمر.. و10 دول ستعترف بفلسطين

أصدر قصر الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" اليوم الجمعة بيانا أكد فيه أن ضم دولة الاحتلال للضفة الغربية خط أحمر.

وقال بيان الرئاسة الفرنسية أن 10 دول بينها فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية الإثنين المقبل.

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن حدود الدولة الفلسطينية هي حدود الرابع من يونيو 1967.

يأتي ذلك في ظل تصعيد رسمي بين فرنسا وإسرائيل على خلفية إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون، الاعتراف بالدولة الفلسطينة الأسبوع المقبل على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتسبب هذا القرار في بحث تل أبيب اتخاذ إجراءات مضادة حال إعلان فرنسا رسميا الاعتراف بالدولة الفلسطينية من بينها إغلاق القنصلية الفرنسية في مدينة القدس المحتلة.

وحسب صحيفة معاريف العبرية، تبحث حكومة بنيامين نتنياهو عدة خيارات للرد، من بينها، تسريع خطوات ضم الضفة الغربية، إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس التي تعود جذورها إلى ما قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948، أو حتى فرض سيطرة على مواقع فرنسية في القدس مثل الحرم القدسي الشريف.