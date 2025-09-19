30 أباتشي.. إدارة ترامب تعتزم إبرام صفقة أسلحة مع إسرائيل بقيمة 6 مليارات دولار

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسعى للحصول على موافقة الكونجرس على بيع أسلحة بقيمة تقارب 6 مليارات دولار لإسرائيل، وفقًا لمصادر مطلعة على الطلب.

وأوضحت الصحيفة أن المبيعات المقترحة تشمل صفقة بقيمة 3.8 مليار دولار لشراء 30 مروحية أباتشي من طراز AH-64، ما سيضاعف تقريبًا أسطول إسرائيل الحالي من هذه الطائرات.

وأضافت وول ستريت جورنال وفقًا لوثائق اطلعت عليها أن إدارة ترامب تسعى للحصول على موافقة على صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار لشراء 3250 مركبة هجومية للمشاة للجيش الإسرائيلي.

وتأتي هذه الصفقة على الرغم من الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على قادة حماس في قطر وتصعيده على مدينة غزة، والذي قوبل بإدانة شديدة في أوروبا والمنطقة.