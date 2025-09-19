قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
عصا موسى تضرب الاحتلال.. القسام تنصب فخا للجيش الإسرائيلي شمال غزة

ناصر السيد

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، نجاح عملية استهدفت آليات إسرائيلية في حقل عبوات ناسفة شرق مفترق الصفطاوي، غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة، مشيرةً إلى أن العملية تندرج ضمن سلسلة عمليات أطلقتها تحت اسم "عصا موسى" ونشرت الكتائب مقطع فيديو قالت إنه يوثق الاستهداف.

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام عبرية، تصريحات، نسبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أفادت بأنه أصدر توجيهات بـ«استئصال مدينة غزة من جذورها»، في وقت لا تزال فيه المواجهات والاشتباكات مستمرة في عدة مناطق من القطاع.

وبدأت القوات الإسرائيلية منذ 11 أغسطس الماضي هجوماً واسعاً على مدينة غزة، انطلاقاً من حي الزيتون (جنوب شرق)، في عملية أطلقت عليها تل أبيب اسم "عربات جدعون 2". 

وأسفرت الحملة، وفق تقارير سابقة، عن تدمير مساكن وأبراج سكنية وإلحاق خسائر بشرية ومادية في صفوف المدنيين.

وردّت قيادة كتائب القسام، ببيان شديد اللهجة، توعدت خلاله بشن «حرب استنزاف» ضد القوات الإسرائيلية داخل المدينة. 

وأكدت الكتائب، أنها أعدت «جيشًا من الاستشهاديين»، وآلاف الكمائن والعبوات المتفجرة، ستستخدمها لمهاجمة الجرافات والآليات الإسرائيلية، ما قد يؤدي، بحسب البيان، إلى مزيد من الأسر والقتلى في صفوف «العدو».

وأضافت الكتائب، أن توسيع العملية البرية الإسرائيلية يعني، في تصورها، أن «قوات الاحتلال لن تحصل على أي أسير» من داخل غزة، مشددةً على أن الأسرى الموزعين داخل الأحياء قد لا تكون حياتهم محمية في حال استمرار ما وصفته بـ«استهداف قيادات إسرائيلية» أو سياسات تهدد حياة المحتجزين.

