عصا موسى تضرب الاحتلال.. القسام تنصب فخا للجيش الإسرائيلي شمال غزة
الإيجار القديم .. حالات الطرد الفوري بالقانون
هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025
قائمة أسعار 30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين لشهر سبتمبر
غياب البرازيلي بيزيرا عن مران الزمالك.. وراحة خاصة من الجهاز الفني
التيشيرت لا يعترف إلا بالرجال.. رسائل نارية من جماهير الأهلي للاعبين قبل مواجهة سيراميكا
محاولة اغتيال داخل القصر الرئاسي.. معلومات سرية تنقذ أحمد الشرع من القتل
نتنياهو يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم غزة من جذورها
مجموعة البنك الدولي: نجاح أول صفقة توريق لتحفيز استثمارات القطاع الخاص
سرق صندوق تبرعات.. سقوط لص المساجد في القاهرة|فيديو
حسام موافي: هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي الحاد
استرها يا رب.. تعليق مثير من الدردير قبل مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري
أخبار العالم

محاولة اغتيال داخل القصر الرئاسي.. معلومات سرية تنقذ أحمد الشرع من القتل

أحمد الشرع
أحمد الشرع
ناصر السيد

كشف مصدر أمني عراقي رفيع، لصحيفة “النهار” اللبنانية، أن الاستخبارات العراقية زودت نظيرتها السورية، قبل نحو 6 أشهر، بمعلومات دقيقة حول خطة لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع، ما مكّن دمشق من إحباط العملية قبل تنفيذها.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية العراقية حصلت على معطيات تفصيلية بشأن مخطط يستهدف الشرع، تزامن مع استعداد مجموعات متطرفة لتنفيذ تفجيرات في مناطق مختلفة يقطنها أبناء الأقليات داخل سوريا، بهدف إشعال فتيل مواجهات طائفية واسعة.

وأشار المسؤول إلى أن التعاون الأمني الوثيق بين بغداد ودمشق كان العامل الحاسم في إفشال خطتي الاغتيال والتفجيرات معًا، مؤكدًا أن التنسيق بين الجانبين بلغ مستوى غير مسبوق في تبادل المعلومات الاستخبارية.

وعند سؤاله عن الجهة التي تقف وراء هذه المحاولات، قال المصدر إن "مقاتلين سابقين في هيئة تحرير الشام" هم من خططوا لذلك، بعدما انشقوا عن التنظيم اعتراضًا على سياسات الشرع عقب تسلمه الحكم إثر سقوط نظام بشار الأسد.

وتشير المصادر الأمنية العراقية إلى أن عددًا كبيرًا من هؤلاء المقاتلين عادوا مجددًا للانضمام إلى صفوف تنظيم "داعش"، ومعظمهم من العراقيين والسوريين، ما يعزز المخاوف من عودة نشاط التنظيم في بعض المناطق الحدودية بين البلدين.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر سياسي عراقي مطلع للصحيفة أن الاستخبارات السورية تمكنت في الفترة نفسها من إحباط محاولة أخرى لاغتيال الرئيس الشرع داخل القصر الرئاسي في دمشق، دون أن يتضح ما إذا كانت هذه المحاولة مرتبطة بالمخطط الذي تحدث عنه المصدر الأمني العراقي.

وتؤكد هذه التطورات، حجم التحديات الأمنية التي تواجهها سوريا والمنطقة، في ظل استمرار نشاط الجماعات المتطرفة ومحاولاتها استهداف الاستقرار السياسي والأمني عبر عمليات نوعية قد تغيّر مسار الأحداث.

تدهور صحة القلب والإصابة بالسكر.. 6 مخاطر للسهر

تجنّبوا هذه الأنواع من العلب البلاستيكية في حفظ الطعام.. مخاطرها صادمة على الصحة

ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة

سقوط بلكونة من عمارة 6 أدوار بالزقازيق

