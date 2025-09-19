وزير الخارجية الياباني: طوكيو لا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الراهن

قال وزير الخارجية الياباني، تاكيشي إيوايا ، اليوم الجمعة، إن اليابان لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية في اجتماعات الأمم المتحدة هذا الشهر.

وأوضح أن طوكيو التي تدعم حل الدولتين، لا تعتبر أن المسألة تتعلق بما إذا كانت ستعترف بدولة فلسطينية أم لا، بل متى ستعترف بها.

وأضاف إيوايا في مؤتمر صحفي: "أُدرك أن الأصوات المُطالبة بالاعتراف بفلسطين كدولة تتزايد في المجتمع الدولي، وكذلك في اليابان.

لكن تقع على عاتق الحكومة مسؤولية البحث الجاد في الأسباب التي ستؤدي فعليا إلى حل الدولتين، وبذل جهود دبلوماسية في هذا الاتجاه.

وتابع إيوايا أن اليابان لا تؤيد الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل، مثل توسيع عملياتها العسكرية في غزة، وأن طوكيو سترد إذا اتخذت إسرائيل خطوات أخرى من شأنها إغلاق الطريق أمام تحقيق حل الدولتين.

وعندما سُئل عما إذا كان الرد الياباني سيتضمن فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب الصراع في غزة، قال إيوايا إن الحكومة لن تستبعد أي خيارات، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطينية، في دراسة تحركاتها المحتملة.