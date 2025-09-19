صعود صاروخي لزهران ممداني في سباق عمدة نيويورك | تفاصيل

تزايدت التوقعات بشأن فوز زهران ممداني، بمنصب عمدة مدينة نيويورك بعد أن ارتفعت حظوظه الانتخابية إلى 85%، وهي النسبة الأعلى منذ بداية سبتمبر.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه منافسه الأبرز، الحاكم السابق أندرو كومو، تراجعًا متواصلًا في نسب التأييد، خاصة بعد إعلان العمدة الحالي إريك آدامز استمراره في السباق وعدم انسحابه كما كان متداولًا.

منذ الخامس من سبتمبر، انخفضت فرص كومو من 18.6% إلى 12.2%، في حين قفزت فرص ممداني بشكل لافت، مما يعكس تحوّلًا سياسيًا كبيرًا في المشهد الانتخابي للمدينة.

استطلاعات الرأي تعزز موقع ممداني

أظهرت استطلاعات الرأي المتعددة التي أُجريت في سبتمبر تفوقًا واضحًا لزهران ممداني على منافسيه.

استطلاع سي بي إس نيوز منح ممداني 43% مقابل 28% لكومو.

استطلاع ماريست أظهر تقدم ممداني بنسبة 45% مقابل 24%.

جامعة كوينيبياك منحت ممداني 45% مقابل 23% لكومو.

أما كلية إيمرسون فأظهرت نتيجة 43% مقابل 28%.

واستطلاع نيويورك تايمز/سيينا أظهر تقدم ممداني بنسبة 46% مقابل 24%.

هذه الأرقام تُبرز أن زهران ممداني يتقدم بأكثر من 15 إلى 22 نقطة في معظم الاستطلاعات، ما يجعله المرشح الأوفر حظًا بلا منازع.

على الرغم من الدعوات المتكررة لانسحاب كل من العمدة الحالي إريك آدامز والجمهوري كورتيس سليوا من السباق لدعم كومو، فإن الاثنين أكدا مرارًا استمرار حملتهما الانتخابية.

آدامز رفض الشائعات حول انسحابه، مؤكدًا أن حملته نشطة وتخوض الانتخابات بهدف الفوز.

هذا الموقف صبّ في مصلحة زهران ممداني، إذ أدى بقاء الشخصيات المنافسة في السباق إلى تفتيت الأصوات المعارضة له، وهو ما عزز موقعه في الاستطلاعات.

دعم سياسي متزايد لزهران ممداني

حظي زهران ممداني بدعم سياسي لافت، حيث أعلنت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، تأييدها له في مواجهة محاولات خصومه تعزيز موقع كومو.

واعتبرت هوشول أن مدينة نيويورك بحاجة إلى عمدة قادر على التصدي لدونالد ترامب وتخفيف الأعباء المعيشية عن سكان المدينة.

من جانبه، رحب ممداني بدعم الحاكمة، مؤكدًا أن حملته تتسع يومًا بعد يوم، وأنه يسعى لتوحيد الديمقراطيين بمختلف توجهاتهم من أجل مستقبل أفضل لنيويورك.

تحديات أمام زهران ممداني

رغم التقدم الكبير في الاستطلاعات، يظل التحدي الأبرز أمام زهران ممداني هو احتمال انسحاب آدامز أو سليوا في اللحظة الأخيرة، ما قد يعزز فرص كومو في حشد أصوات إضافية.

بعض استطلاعات الرأي أشارت إلى أن الفجوة بين ممداني وكومو قد تضيق إلى 4 نقاط فقط في حال مواجهة مباشرة بينهما.

ومع ذلك، يرى محللون أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو بقاء جميع المرشحين في السباق، وهو ما يجعل هزيمة ممداني أكثر صعوبة.

من هو زهران ممداني؟

زهران ممداني، المولود في أوغندا والمنتمي إلى عائلة ذات أصول هندية، يُعتبر واحدًا من أبرز الأصوات التقدمية في الحزب الديمقراطي.

اشتهر بدفاعه عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية، مثل دعم النقل المجاني، تعزيز العدالة الاقتصادية، وتخفيف أعباء المعيشة عن سكان نيويورك.

تُظهر جميع المؤشرات أن زهران ممداني بات على أعتاب دخول التاريخ كأول عمدة تقدمي من أصول مهاجرة يقود مدينة نيويورك. ومع ارتفاع نسب التأييد وتزايد الدعم السياسي، يبدو أن حملته الانتخابية تقترب من تحقيق نصر غير مسبوق، إلا أن المشهد يبقى مفتوحًا على متغيرات اللحظة الأخيرة التي قد تقلب التوقعات.