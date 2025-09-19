قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ميدفيديف يهاجم خطة مجلس أوروبا لـ تعويض أوكرانيا.. ويحذر: رد روسيا قادم

 شنّ نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، هجومًا حادًا على خطة مجلس أوروبا لإنشاء آلية تسمى بـ"تعويض أوكرانيا"، وتوعد برد روسي حازم على ما وصفه بـ"بنية جديدة لإرهاب روسيا" داخل المجلس.
وقال ميدفيديف - في منشور على قناة "ماكس" - : "كلما اقتربنا من لحظة انتصارنا النهائي على النازيين الجدد في كييف، ابتعد مجلس أوروبا أكثر عن الواقع ليعيش في فضاء خاص به. انسحابنا من هذه المنظمة التمييزية والهزلية لم يكن صدفة. وها نحن نرى الآن مشروع جديد يقترح إنشاء لجنة دولية للمطالبات لصالح أوكرانيا".


وأوضح ميدفيديف أن هذه المبادرة تمثل عمليًا محاولة لتأسيس جهاز شبه قضائي معادٍ لروسيا تحت مظلة لجنة وزراء مجلس أوروبا، بهدف ابتزاز تعويضات من روسيا عما يسمى بـ"عواقب العدوان على كييف".
وحذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "ردنا الحازم على هذه الخطوة لن يتأخر. حماقة أصحاب هذا المشروع لن تعفيهم من المسؤولية أو من الرد المناسب".

