أخبار العالم

أردوغان مخاطبا نتنياهو: لن نفرط ولو بحجر واحد من القدس

أردوغان
أردوغان
فرناس حفظي

ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، كلمة  خلال مشاركته في مهرجان "تكنوفيست"، الذي يعد أكبر مهرجان عالمي في مجالات الطيران والفضاء والتكنولوجيا. 

وفي خطابه، شن أردوغان هجوما حادا على إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، قائلاً:"إلى المجرمين الذين سفكوا دماء 65 ألف غزّي مضطهد على أيديهم، أقول: القدس شرف وكرامة وفخر ليس للمسلمين فحسب، بل للبشرية جمعاء. يا نتنياهو، لن نفرط ولو بحجر واحد من القدس، لن نتخلى عن القدس، وسيستمر نضالنا، سنواصل الدفاع عن حقوق جميع الأديان".

 وفي وقت سابق، عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لقاء قمة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في القصر الرئاسي بأنقرة، تناول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقبيل اللقاء، أقيمت للرئيس عباس مراسم استقبال رسمية، أعقبها اجتماع ثنائي ناقش التحرك الفلسطيني في المحافل الدولية، وسبل تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وتطوير التعاون في مختلف المجالات.

عباس أطلع أردوغان على المستجدات الميدانية في غزة والضفة الغربية، مشددًا على الأولوية الفلسطينية المتمثلة في وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من القطاع، تمهيدًا لتحمّل دولة فلسطين مسؤولياتها بدعم عربي ودولي، والبدء بإعادة الإعمار.

كما دعا الرئيس الفلسطيني إلى خطوات عملية من المجتمع الدولي لمنع مخططات الضم ووقف الاستيطان، مطالبًا بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مهرجان تكنوفيست مجالات الطيران والفضاء والتكنولوجيا إسرائيل بنيامين نتنياهو القدس

