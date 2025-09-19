إعلام عبري: جيش الاحتلال يشتبك مع عناصر حماس خلال عملية توغل في غزة

أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال، اليوم الجمعة، إن الفرقة 162 التابعة له قتلت عددا من عناصر حماس- بعد تحديد هويتهم- على بعد 200 متر، في أثناء تحركهم باتجاه مواقع عسكرية في مدينة غزة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه خلال تواجد الوحدة في مدينة غزة، قتلت عددا كبيرا من عناصر حماس، بنيران الدبابات والطائرات المسيرة المسلحة والغارات الجوية.

وأضاف أن القوات فككت البنية التحتية التي استخدمهتها حماس ومصادرة أسلحة في المنطقة.

كما عثرت القوات على أسلحة عديدة، بما في ذلك بنادق وقنابل يدوية وأسلحة أخرى. وكذلك على عبوة ناسفة خبأتها حماس بين الأنقاض، بهدف استهداف جنود الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو الإسرائيلي اغتال نائب رئيس الاستخبارات العسكرية لحركة حماس من كتيبة البريج التابعة له شمال قطاع غزة.

وأضاف الجيش أن القيادي في حماس سمير محمود يوسف أبو الخير، كان متورطاً في تنفيذ هجمات ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي وقد قُتل بعد أن وجهت القوات طائرة سلاح الجو إلى موقعه، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.

وأشار إلى أن 10 مقاومين استشهدوا في غزة منذ يوم الخميس، كما عثر جيش الاحتلال على أسلحة ودمر البنية التحتية التي كانت حماس تستخدمها.

ويواصل جيش الاحتلال توسيع سيطرته على مدينة غزة وقد تم تفكيك أكثر من 20 مبنىً تُستخدم كبنية تحتية لفصائل المقاومة، بما في ذلك نقاط مراقبة.