ضبط قائد سيارة طَمَسَ لوحاتها المعدنية في البحيرة
لنا لقاء سري.. إيناس الدغيدي تكشف عن صورة زوجها لأول مرة
المدير الرياضي للزمالك يدشن صفحته الرسمية الوحيدة عبر فيس بوك
إعلام عبري: جيش الاحتلال يشتبك مع عناصر حماس خلال عملية توغل في غزة
عصا موسى تضرب الاحتلال.. القسام تنصب فخا للجيش الإسرائيلي شمال غزة
الإيجار القديم .. حالات الطرد الفوري بالقانون
هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025
قائمة أسعار 30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين لشهر سبتمبر
غياب البرازيلي بيزيرا عن مران الزمالك.. وراحة خاصة من الجهاز الفني
التيشيرت لا يعترف إلا بالرجال.. رسائل نارية من جماهير الأهلي للاعبين قبل مواجهة سيراميكا
محاولة اغتيال داخل القصر الرئاسي.. معلومات سرية تنقذ أحمد الشرع من القتل
نتنياهو يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم غزة من جذورها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إعلام عبري: جيش الاحتلال يشتبك مع عناصر حماس خلال عملية توغل في غزة

فرناس حفظي

أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن  جيش الاحتلال  الإسرائيلي قال، اليوم الجمعة، إن الفرقة 162 التابعة له قتلت عددا من  عناصر حماس- بعد تحديد هويتهم- على بعد 200 متر، في أثناء تحركهم باتجاه مواقع عسكرية في مدينة غزة.

وزعم جيش الاحتلال  الإسرائيلي، أنه خلال تواجد الوحدة في مدينة غزة، قتلت عددا كبيرا من  عناصر حماس، بنيران الدبابات والطائرات المسيرة المسلحة والغارات الجوية. 

وأضاف أن القوات فككت البنية التحتية التي استخدمهتها حماس ومصادرة أسلحة في المنطقة.

كما عثرت القوات على أسلحة عديدة، بما في ذلك بنادق وقنابل يدوية وأسلحة أخرى. وكذلك على عبوة ناسفة خبأتها حماس بين الأنقاض، بهدف استهداف جنود الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو الإسرائيلي اغتال نائب رئيس الاستخبارات العسكرية لحركة حماس من كتيبة البريج التابعة له شمال قطاع غزة.

وأضاف الجيش أن القيادي في حماس سمير محمود يوسف أبو الخير، كان متورطاً في تنفيذ هجمات ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي وقد قُتل بعد أن وجهت القوات طائرة سلاح الجو إلى موقعه، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.

وأشار إلى أن 10 مقاومين استشهدوا في غزة منذ يوم الخميس، كما عثر جيش الاحتلال على أسلحة ودمر البنية التحتية التي كانت حماس تستخدمها.

ويواصل جيش الاحتلال توسيع سيطرته على مدينة غزة وقد تم تفكيك أكثر من 20 مبنىً تُستخدم كبنية تحتية لفصائل المقاومة، بما في ذلك نقاط مراقبة.

جيش الاحتلال الاسرائيلي عناصر حماس مواقع عسكرية مدينة غزة حماس

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

الإيجار القديم

إجراءات أمام المستأجر للمطالبة بسكن بديل| تفاصيل

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

سرقة اسورة ملكية

بيعت بـ180 ألف.. قصة سرقة أسورة ملكية من المتحف المصري

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن اتفاقية الوفاق الوطني

وكيل المخابرات السابق: من يريد المصالحة الفلسطينية اليوم، عليه العودة إلى اتفاقية 2011

اللواء محمد إبراهيم الدويري

الدويري: عملنا ليل نهار مع الفصائل حتى وصلنا لاتفاق المصالحة في 2011.. وهذه هي عظمة مصر

مصطفى بكري

مصطفى بكري: الأمة العربية تمر بمنعطف تاريخي حاسم

تدهور صحة القلب والإصابة بالسكر.. 6 مخاطر للسهر

تجنّبوا هذه الأنواع من العلب البلاستيكية في حفظ الطعام.. مخاطرها صادمة على الصحة

ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة

سقوط بلكونة من عمارة 6 أدوار بالزقازيق

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

