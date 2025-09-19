من بوينج إلى إف-35.. ترامب يكشف تفاصيل صفقات عسكرية مع تركيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيستضيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض يوم الخميس.

كتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "نعمل على العديد من الصفقات التجارية والعسكرية مع أردوغان، بما في ذلك شراء طائرات بوينج على نطاق واسع، وصفقة كبيرة لطائرات إف-16، ومواصلة محادثات إف-35، التي نتوقع أن تنتهي بشكل إيجابي".

وأضاف ترامب "لطالما كانت علاقتي بالرئيس أردوغان جيدة جدًا. أتطلع لرؤيته في الخامس والعشرين من الشهر".

أعربت إسرائيل سابقًا عن قلقها إزاء احتمال بيع طائرات إف-35 المقاتلة المتطورة إلى تركيا ودول أخرى مجاورة، للحفاظ على تفوقها العسكري النوعي في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن إدارة ترامب، تسعى لنيل موافقة الكونجرس على صفقة أسلحة مع إسرائيل تصل قيمتها إلى 6 مليار دولار تتضمن حصول تل أبيب على 30 طائرة أباتشي.