البرازيل تنضم لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة

انضمت البرازيل رسميًا إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقدّمت البرازيل “إعلان تدخل” لدى محكمة العدل الدولية، وفقًا لإعلان صادر عن المحكمة، اليوم الجمعة.

ويأتي قرار البرازيل هذا، تتويجًا لسلسلة من الانتقادات اللاذعة والمتكررة من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وسبق أن وصف لولا دا سيلفا الحرب على غزة بأنها "إبادة جماعية"، وشبّهها بـ"الهولوكوست"، مما أثار أزمة دبلوماسية مع إسرائيل.

وبانضمامها، تنضم البرازيل إلى قائمة متنامية من الدول التي تدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أواخر عام 2023.

ومن الدول الأخرى التي انضمت إلى القضية “كولومبيا، تشيلي، بوليفيا، نيكاراجوا، إسبانيا، تركيا، مصر، ليبيا”.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت سابقًا أوامر مؤقتة تطالب إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لمنع أعمال الإبادة الجماعية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.