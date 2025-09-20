عائلات الأسرى الإسرائيليين: نجدد الدعوة للمشاركة في الاعتصامات

دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين الى تجديد الدعوة للمشاركة في الاعتصامات المركزية اليوم بالقدس المحتلة وتل أبيب للمطالبة بعودة الأسرى.

ذكرت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: ندعو للمشاركة في اعتصامات بالقدس وتل أبيب مساء اليوم للمطالبة بعودة الأسرى ووقف إطلاق النار.

حذّر الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة من أنه سيستخدم "قوة غير مسبوقة" في مدينة غزة، داعيًا السكان إلى الفرار جنوبًا مع تكثيف هجومه البري على أكبر مركز حضري في القطاع.

قصفت إسرائيل مدينة غزة بغارات ونيران الدبابات في محاولة للسيطرة عليها، بعد قرابة عامين من الحرب التي دمرت القطاع الفلسطيني وتركت مدينة غزة في حالة مجاعة أعلنتها الأمم المتحدة.

يأتي هذا الهجوم قبل خطوة مزمعة من قِبَل عدة دول غربية، منها فرنسا وبريطانيا، للاعتراف بدولة فلسطينية الأسبوع المقبل في قمة للأمم المتحدة.

شنّ الجيش هجومه البري الرئيسي يوم الثلاثاء، وحثّ السكان منذ أيام على التوجه جنوبًا، لكن العديد من الفلسطينيين يقولون إن الرحلة باهظة التكلفة ولا يعرفون إلى أين يتجهون.

وقدّرت الأمم المتحدة في نهاية أغسطس أن حوالي مليون شخص كانوا يعيشون في مدينة غزة والمناطق المحيطة بها.

وقال الجيش يوم الجمعة إنه يقدر أن 480 ألفًا منهم قد فروا منذ أواخر أغسطس.