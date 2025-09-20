قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل مشاجرة عملاء أمريكيين مع الطهاة البريطانيين خلال عشاء تشارلز وترامب
10 ممنوعات بالمدارس في العام الدراسي الجديد| التسريحات الغريبة والاكسسوارات و"البنطايل المقطعة" أبرزها
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
اليوم .. رابع جلسات استئناف المتهم بالتعدي على الصغير ياسين بدمنهور
مع بدء العام الدراسي الجديد| اتحاد أمهات مصر يطالب بالاهتمام بتغذية الطلاب
شبورة واضطراب بالملاحة.. طقس حار ورطب يسيطر على مصر اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
حطوا سم فئران في الأكل بالغلط .. إصابة 4 أشقاء بتسمم غذائي بالبحيرة
بعد جوائز مطاري القاهرة والغردقة.. رئيس القابضة: حافز لمواصلة العمل
طابور الصباح وتسليم الكتب|20 صورة ترصد انتظام أول يوم دراسة في القليوبية
أمطار على تلك الأماكن .. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
دعاء بداية الدراسة.. اللهم اجعله عاما مليئا بالنجاح والتوفيق
البرتغال تعلن رسميًا اعترافها بدولة فلسطين قبل اجتماع الأمم المتحدة
أخبار العالم

البرتغال تعلن رسميًا اعترافها بدولة فلسطين قبل اجتماع الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية أن البرتغال ستعترف رسميًا بدولة فلسطين يوم الأحد، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن تحذو حذوها حوالي عشر دول أخرى.

وتُعدّ بريطانيا وكندا وفرنسا من بين الدول الغربية الأخرى التي تُخطط للاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية، ويأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت لشبونة قد أعلنت في يوليو الماضي عزمها على القيام بذلك نظرًا "للتطور المُقلق للغاية للصراع"، بالإضافة إلى الأزمة الإنسانية وتهديدات إسرائيل المُتكررة بضم الضفة الغربية.

وأفاد بيان على موقع الوزارة الإلكتروني: "تؤكد وزارة الخارجية أن البرتغال ستعترف بدولة فلسطين... وسيتم الإعلان الرسمي عن الاعتراف يوم الأحد 21 سبتمبر".

في وقت سابق من يوم الجمعة، صرّح مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن أندورا وأستراليا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وسان مارينو تعتزم أيضًا الاعتراف بدولة فلسطين.

ابتداءً من يوم الاثنين، من المقرر أن تُخصّص الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستُعقد الأسبوع المقبل في نيويورك، لمسألة ما يُسمى بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ فترة طويلة.

يعترف حوالي ثلاثة أرباع أعضاء الأمم المتحدة، البالغ عددهم 193 عضوًا، بدولة فلسطين.

البرتغال دولة فلسطين اجتماع الأمم المتحدة وزارة الخارجية البرتغالية ضم الضفة الغربية

