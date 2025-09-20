البرتغال تعلن رسميًا اعترافها بدولة فلسطين قبل اجتماع الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية أن البرتغال ستعترف رسميًا بدولة فلسطين يوم الأحد، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن تحذو حذوها حوالي عشر دول أخرى.

وتُعدّ بريطانيا وكندا وفرنسا من بين الدول الغربية الأخرى التي تُخطط للاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية، ويأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت لشبونة قد أعلنت في يوليو الماضي عزمها على القيام بذلك نظرًا "للتطور المُقلق للغاية للصراع"، بالإضافة إلى الأزمة الإنسانية وتهديدات إسرائيل المُتكررة بضم الضفة الغربية.

وأفاد بيان على موقع الوزارة الإلكتروني: "تؤكد وزارة الخارجية أن البرتغال ستعترف بدولة فلسطين... وسيتم الإعلان الرسمي عن الاعتراف يوم الأحد 21 سبتمبر".

في وقت سابق من يوم الجمعة، صرّح مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن أندورا وأستراليا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وسان مارينو تعتزم أيضًا الاعتراف بدولة فلسطين.

ابتداءً من يوم الاثنين، من المقرر أن تُخصّص الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستُعقد الأسبوع المقبل في نيويورك، لمسألة ما يُسمى بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ فترة طويلة.

يعترف حوالي ثلاثة أرباع أعضاء الأمم المتحدة، البالغ عددهم 193 عضوًا، بدولة فلسطين.