قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل مشاجرة عملاء أمريكيين مع الطهاة البريطانيين خلال عشاء تشارلز وترامب
10 ممنوعات بالمدارس في العام الدراسي الجديد| التسريحات الغريبة والاكسسوارات و"البنطايل المقطعة" أبرزها
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
اليوم .. رابع جلسات استئناف المتهم بالتعدي على الصغير ياسين بدمنهور
مع بدء العام الدراسي الجديد| اتحاد أمهات مصر يطالب بالاهتمام بتغذية الطلاب
شبورة واضطراب بالملاحة.. طقس حار ورطب يسيطر على مصر اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
حطوا سم فئران في الأكل بالغلط .. إصابة 4 أشقاء بتسمم غذائي بالبحيرة
بعد جوائز مطاري القاهرة والغردقة.. رئيس القابضة: حافز لمواصلة العمل
طابور الصباح وتسليم الكتب|20 صورة ترصد انتظام أول يوم دراسة في القليوبية
أمطار على تلك الأماكن .. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
دعاء بداية الدراسة.. اللهم اجعله عاما مليئا بالنجاح والتوفيق
البرتغال تعلن رسميًا اعترافها بدولة فلسطين قبل اجتماع الأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تفاصيل مشاجرة عملاء أمريكيين مع الطهاة البريطانيين خلال عشاء تشارلز وترامب

ترامب وتشارلز
ترامب وتشارلز
ناصر السيد

أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلاً عن مصادر، أن عملاء جهاز الخدمة السرية الأمريكيين تورطوا في مشادة كلامية حادة مع طهاة بريطانيين أثناء زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة.

علمت صحيفة ديلي ميل أن مأدبة قصر وندسور الفخمة، التي أقيمت في قلب زيارة الرئيس دونالد ترامب الرسمية إلى بريطانيا، قد شهدت خلافًا حادًا خلف الكواليس.

استضاف الملك تشارلز والأمير ويليام والأميرة كيت ترامب وزوجته ميلانيا في العشاء المذهل، محاطين بعشرات من كبار رجال الأعمال والدبلوماسيين من جانبي المحيط الأطلسي.

لكن بينما كان 160 ضيفًا من كبار الشخصيات يستمتعون بوجبتهم المكونة من ثلاثة أطباق في أجواء راقية بقاعة سانت جورج في قلعة وندسور، سرعان ما تصاعدت التوترات في الكواليس.

أفادت مصادر لصحيفة ديلي ميل أن العديد من أفراد فريق الخدمة السرية الأمريكية الذين يحرسون الرئيس ترامب دخلوا المطبخ للإشراف على تحضير طهاة الملك، وحتى تذوق الطعام - الذي اعتبره بعضهم مُزعجًا.

كان الضيوف في غاية البهجة، لكن سرعان ما توترت الأجواء في المطبخ مع تصاعد التوتر بين طاقم المطبخ وأفراد الأمن الأمريكيين الزائرين.

وقال المصدر الملكي: "حققت المأدبة نجاحًا باهرًا في القاعة الرئيسية، ولكن حدث خلل خلف الكواليس.

عشاء تشارلز وترامب

واشتعلت التوترات بين الطهاة الذين يُعِدّون الطعام وفريق الأمن الأمريكي المسؤول عن حماية الرئيس وحاشيته.

وشعر الطهاة، الذين كانوا يعملون على إعداد ثلاثة أطباق على أكمل وجه، بالإحباط عندما قام عملاء الخدمة السرية الأمريكية بفحص جميع الأطعمة بشكل متكرر، بل وتذوقها أيضًا.

ومع ذلك، قال مسؤولو القصر إنهم لا يعترفون برواية التوترات خلف الكواليس، ووصفوا هذه الادعاءات بأنها "غير صحيحة على الإطلاق"، مضيفين أن علاقتهم بزملائهم الأمريكيين كانت دافئة وداعمة للغاية طوال الوقت.

لكن المصدر الملكي أضاف: "ما بدأ كغضب هادئ تطور إلى نقاش حاد، مع ارتفاع الأصوات من كلا الجانبين.

استغرق الأمر بضع دقائق حتى هدأت الأعصاب وعاد المطبخ إلى إيقاعه المعتاد، “ولم يكن الضيوف في القاعة على دراية بالشجار، لكن في المطبخ، كان من المستحيل تجاهله.”

مشاجرة في المطبخ الملكي المطبخ الملكي الطهاة البريطانيين الخدمة السرية الأمريكية عشاء تشارلز وترامب ترامب المملكة المتحدة قصر وندسور الرئيس دونالد ترامب الملك تشارلز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

الانفلونزا

أقوى من كورونا .. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم 19 سبتمبر 2025.. وصل كام؟

ترشيحاتنا

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 19-9-2025

متي بشاي

متى بشاي: علاقات مصر وإسبانيا تستند لرصيد كبير من التعاون المشترك

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 19-9-2025

بالصور

جراج سيارات فاخرة يتحول إلى بحيرة بسبب فيضانات اليابان.. شاهد

جراج سيارات
جراج سيارات
جراج سيارات

فستان لافت.. رانيا يوسف تبهر متابعيها بظهورها الأخير

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

نيسان تتفوق على تسلا بسيارة كهربائية سعرها 25 ألف دولار

نيسان
نيسان
نيسان

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم.. نوم هادئ لك ولمن حولك

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد