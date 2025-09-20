تفاصيل مشاجرة عملاء أمريكيين مع الطهاة البريطانيين خلال عشاء تشارلز وترامب

أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلاً عن مصادر، أن عملاء جهاز الخدمة السرية الأمريكيين تورطوا في مشادة كلامية حادة مع طهاة بريطانيين أثناء زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة.

علمت صحيفة ديلي ميل أن مأدبة قصر وندسور الفخمة، التي أقيمت في قلب زيارة الرئيس دونالد ترامب الرسمية إلى بريطانيا، قد شهدت خلافًا حادًا خلف الكواليس.

استضاف الملك تشارلز والأمير ويليام والأميرة كيت ترامب وزوجته ميلانيا في العشاء المذهل، محاطين بعشرات من كبار رجال الأعمال والدبلوماسيين من جانبي المحيط الأطلسي.

لكن بينما كان 160 ضيفًا من كبار الشخصيات يستمتعون بوجبتهم المكونة من ثلاثة أطباق في أجواء راقية بقاعة سانت جورج في قلعة وندسور، سرعان ما تصاعدت التوترات في الكواليس.

أفادت مصادر لصحيفة ديلي ميل أن العديد من أفراد فريق الخدمة السرية الأمريكية الذين يحرسون الرئيس ترامب دخلوا المطبخ للإشراف على تحضير طهاة الملك، وحتى تذوق الطعام - الذي اعتبره بعضهم مُزعجًا.

كان الضيوف في غاية البهجة، لكن سرعان ما توترت الأجواء في المطبخ مع تصاعد التوتر بين طاقم المطبخ وأفراد الأمن الأمريكيين الزائرين.

وقال المصدر الملكي: "حققت المأدبة نجاحًا باهرًا في القاعة الرئيسية، ولكن حدث خلل خلف الكواليس.

عشاء تشارلز وترامب

واشتعلت التوترات بين الطهاة الذين يُعِدّون الطعام وفريق الأمن الأمريكي المسؤول عن حماية الرئيس وحاشيته.

وشعر الطهاة، الذين كانوا يعملون على إعداد ثلاثة أطباق على أكمل وجه، بالإحباط عندما قام عملاء الخدمة السرية الأمريكية بفحص جميع الأطعمة بشكل متكرر، بل وتذوقها أيضًا.

ومع ذلك، قال مسؤولو القصر إنهم لا يعترفون برواية التوترات خلف الكواليس، ووصفوا هذه الادعاءات بأنها "غير صحيحة على الإطلاق"، مضيفين أن علاقتهم بزملائهم الأمريكيين كانت دافئة وداعمة للغاية طوال الوقت.

لكن المصدر الملكي أضاف: "ما بدأ كغضب هادئ تطور إلى نقاش حاد، مع ارتفاع الأصوات من كلا الجانبين.

استغرق الأمر بضع دقائق حتى هدأت الأعصاب وعاد المطبخ إلى إيقاعه المعتاد، “ولم يكن الضيوف في القاعة على دراية بالشجار، لكن في المطبخ، كان من المستحيل تجاهله.”