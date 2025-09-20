قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجواء احتفالية .. انطلاق العام الدراسي الجديدفي المحافظات | تفاصيل
اكتشاف علمي مذهل.. خزان ضخم من المياه العذبة تحت المحيط الأطلسي
عمرو عبد النبي: الرئيس السيسي وضع صحة المواطن في قلب رؤية مصر 2030
الصحة العالمية مشيدة بمصر: تضع إمكانية الوصول للرعاية الصحية في أجندتها الوطنية
رئيس الوزراء يشهد افتتاح عددٍ من المشروعات التنموية والصناعية بالقنطرة غرب
14 عالمًا من جامعة بورسعيد ضمن قائمة ستانفورد للأفضل عالميا
خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
ناس في الأهلي بياخدوا ملايين.. مجدي عبد الغني ينتقد الخطيب بسبب مصطفى يونس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: روسيا تشن واحدة من أكبر هجماتها على أوكرانيا

حرب مستمرة في أوكرانيا
حرب مستمرة في أوكرانيا
محمد على

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن روسيا أطلقت 40 صاروخا ونحو 580 طائرة بدون طيار على أوكرانيا في "هجوم ضخم" - وأحد أكبر الهجمات في الأسابيع الماضية - مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات.

ورغم المحاولات التي تقودها الولايات المتحدة للتوسط في السلام، قصفت روسيا أوكرانيا بالطائرات بدون طيار والصواريخ، واتهمت كييف موسكو بعرقلة أي جهود للسلام.

وقال زيلينسكي إن "صاروخا يحمل قنابل عنقودية أصاب مبنى سكني بشكل مباشر" في مدينة دنيبرو بشرق البلاد خلال الهجمات التي وقعت ليلاً.

طوال الليل، تعرضت أوكرانيا لهجوم روسي مكثف..و أطلق العدو 40 صاروخًا - كروز وباليستيًا - ونحو 580 طائرة مسيرة من أنواع مختلفة، حسبما قال زيلينسكي.

وأضاف "حتى الآن، نعلم بإصابة العشرات جراء القصف، وللأسف مقتل ثلاثة أشخاص".

وقال سيرجي ليساك، رئيس الإدارة العسكرية في منطقة دنيبروبيتروفسك، إن الغارات أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 26 آخرين، بينهم رجل في حالة خطيرة.

وقال فياتشيسلاف تشاوس من الإدارة الإقليمية في تشيرنيجيف في شمال أوكرانيا إن رجلاً يبلغ من العمر 62 عامًا قُتل في هجوم بطائرة بدون طيار.

وأصدرت أوكرانيا تحذيرا جويا على مستوى البلاد، حيث أفاد مسؤولون بوقوع ضربات أخرى في المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف.

وقال المسؤول  سيرجي تيورين على تيليجرام إن نحو 20 مبنى سكنيا تضررت في منطقة خميلنيتسكي، مضيفا أنه تم العثور على جثة واحدة "أثناء إخماد حريق في أحد المنازل".

في هذه الأثناء، قال مسؤولون روس إن قواتهم صدت هجمات أوكرانية "ضخمة" في منطقتي فولجوجراد وروستوف، بينما أصيب شخص واحد في منطقة ساراتوف القريبة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها "اعترضت ودمرت" 149 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال الليل.

وتشن القوات الروسية منذ عدة أشهر هجوما على شرق أوكرانيا، في محاولة للسيطرة على منطقتي دونيتسك ولوجانسك.

وتراجعت آمال التوصل إلى هدنة منذ أن عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعات منفصلة رفيعة المستوى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشهر الماضي.

وقالت إستونيا، إن ثلاث طائرات تابعة للقوات الجوية الروسية انتهكت مجالها الجوي، مما أثار مخاوف الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي من استفزاز جديد خطير من جانب موسكو، التي نفت هذا الادعاء.

يأتي التوغل الروسي المزعوم في ظل تصاعد التوترات على الحدود الشرقية لحلف شمال الأطلسي، بعد أن اشتكت وارسو الأسبوع الماضي من أن نحو 20 طائرة روسية بدون طيار حلقت فوق أراضيها ــ على الرغم من أن الكرملين نفى استهداف بولندا.

وأعلنت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا عن خطط لتعزيز الدوريات الجوية المشتركة بمزيد من الطائرات المتمركزة على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

زيلينسكي روسيا أكبر هجماتها على أوكرانيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

سيد عبد الحفيظ

انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

ترشيحاتنا

إيناس الدغيدي

سر شباب إيناس الدغيدي.. ما هى حقنة الخلايا الجذعية للنضارة والجمال

برجر دجاج بحشوة الجبنة

طريقة عمل برجر دجاج بحشوة الجبنة.. بأسهل الخطوات

شقيقة هنا الزاهد

شقيقة هنا الزاهد تستعرض أناقتها في حفل خطوبتها.. شاهد إطلالتها

بالصور

جراج سيارات فاخرة يتحول إلى بحيرة بسبب فيضانات اليابان.. شاهد

جراج سيارات
جراج سيارات
جراج سيارات

فستان لافت.. رانيا يوسف تبهر متابعيها بظهورها الأخير

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

نيسان تتفوق على تسلا بسيارة كهربائية سعرها 25 ألف دولار

نيسان
نيسان
نيسان

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم.. نوم هادئ لك ولمن حولك

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد