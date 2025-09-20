قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
14 عالمًا من جامعة بورسعيد ضمن قائمة ستانفورد للأفضل عالميا
خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
ناس في الأهلي بياخدوا ملايين.. مجدي عبد الغني ينتقد الخطيب بسبب مصطفى يونس
هجوم سيبراني يعطل مطارات أوروبا.. تأخيرات فوضوية في هيثرو وبروكسل وبرلين
رئيس الوزراء يصل منطقة القنطرة غرب الصناعية لافتتاح مشروعات جديدة
محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20-9-2025.. عيار 21 بكام؟
ماذا يعني فرض ترامب رسوم تأشيرات 100 ألف دولار على الشركات ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماذا يعني فرض ترامب رسوم تأشيرات 100 ألف دولار على الشركات ؟

ترامب
ترامب
محمد على

قالت إدارة ترامب إنها ستطلب من الشركات دفع 100 ألف دولار سنويا للحصول على تأشيرات العمال H-1B، مما قد يشكل ضربة كبيرة لقطاع التكنولوجيا الذي يعتمد بشكل كبير على العمال من الهند والصين.

منذ توليه منصبه في يناير، أطلق ترامب حملةً واسعة النطاق على الهجرة، شملت إجراءاتٍ للحد من بعض أشكال الهجرة القانونية.

 وتمثل خطوة إعادة هيكلة برنامج تأشيرات H-1B أبرز جهود إدارته حتى الآن لإعادة النظر في تأشيرات العمل المؤقتة.

قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك: "إذا كنتم ستُدربون شخصًا ما، فستُدربون أحد الخريجين الجدد من إحدى الجامعات العريقة في أنحاء بلادنا. درّبوا الأمريكيين. توقفوا عن جلب أشخاص ليأخذوا وظائفنا".

 أصبح تهديد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة ضد تأشيرات H-1B نقطة اشتعال رئيسية مع صناعة التكنولوجيا، التي ساهمت بملايين الدولارات في حملته الرئاسية.

وبعد الإعلان عن الرسوم الجديدة، نصحت مايكروسوفت وجيه بي مورجان الموظفين الحاملين لتأشيرات H-1B بالبقاء في الولايات المتحدة، بحسب رسائل إلكترونية داخلية اطلعت عليها رويترز.

ونصحت الوزارة أيضا الموظفين الحاملين لتأشيرات H-1B والذين كانوا خارج الولايات المتحدة بالعودة قبل منتصف ليل السبت (0400 بتوقيت جرينتش يوم الأحد)، عندما تدخل هياكل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.

يُجادل منتقدو برنامج H-1B، بمن فيهم العديد من العاملين الأمريكيين في مجال التكنولوجيا، بأنه يسمح للشركات بكبح الأجور وتهميش الأمريكيين القادرين على أداء الوظائف. 

أما المؤيدون، ومنهم الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا وحليف ترامب السابق إيلون ماسك، فيقولون إنه يجذب عمالًا ذوي مهارات عالية، وهو أمر ضروري لسد فجوات المواهب والحفاظ على تنافسية الشركات. يُذكر أن ماسك،  مواطن أمريكي مُتجنس وُلد في جنوب أفريقيا، يحمل تأشيرة H-1B.

ترامب الشركات H 1B التكنولوجيا الهجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

سيد عبد الحفيظ

انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

ترشيحاتنا

البلياتشو في أول أيام الدراسة بمدارس الغربية

توزيع حلوى على طلاب مدارس الغربية في أول أيام العام الدراسي.. صور

جامعة الغردقة

​المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الغردقة يختتم أنشطته بنجاح

وكيل تعليم الدقهلية

وكيل تعليم الدقهلية يتابع اليوم الدراسي الأول بالمدارس العاملة بنظام الفترتين

بالصور

جراج سيارات فاخرة يتحول إلى بحيرة بسبب فيضانات اليابان.. شاهد

جراج سيارات
جراج سيارات
جراج سيارات

فستان لافت.. رانيا يوسف تبهر متابعيها بظهورها الأخير

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

نيسان تتفوق على تسلا بسيارة كهربائية سعرها 25 ألف دولار

نيسان
نيسان
نيسان

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم.. نوم هادئ لك ولمن حولك

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد