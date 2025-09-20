هجوم سيبراني يعطل مطارات أوروبا.. تأخيرات فوضوية في هيثرو وبروكسل وبرلين

حذر مطار هيثرو في بريطانيا من تأخيرات في الرحلات الجوية بسبب هجوم سيبراني عطل المطارات الأوروبية.

وسبب هجوم إلكتروني اضطرابات في العديد من المطارات الأوروبية الرئيسية، بما في ذلك هيثرو وبروكسل وبرلين.

واستهدف الهجوم شركة تُقدم أنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات للعديد من شركات الطيران حول العالم، بحسب ما أوردته شبكة سكاي نيوز الإنجليزية.

ونظرًا لتعطل الأنظمة الآلية، اضطر الموظفون إلى إجراء إجراءات تسجيل الوصول والصعود يدويًا، وفقًا لمطار بروكسل.

وقال مطار بروكسل في بيان على موقعه الإلكتروني: "هذا يؤثر بشكل كبير على جدول الرحلات، وسيؤدي للأسف إلى تأخير وإلغاء الرحلات".

وحذّر مطار هيثرو من تأخيرات ناجمة عن "مشكلة فنية" لدى مورد خارجي، وطلب من الركاب التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.