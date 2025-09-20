قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولى: منطقة الصناعة بالقنطرة غرب تستوعب 300 مصنع توفر 500 ألف فرصة عمل
مدبولي: تشغيل 40 مصنعًا بالقنطرة غرب خلال عامين.. والمنطقة تستوعب 300 آخرين
ترامب يعترف: أمريكا تكسب المال من حرب أوكرانيا
وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة لمناقشته في واقعة الطفل ياسين
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
أجواء مبهجة في أول يوم دراسة في "المدارس الخاصة والراهبات" بالقاهرة|صور
مدبولي: لدينا عمالة مدربة.. وهي المفتاح الحقيقي لجذب المستثمرين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بعد مقتل جنديين إسرائيليين.. قرار عاجل من الأردن بشأن جسر الملك حسين

أعلنت إدارة أمن الجسور في الأردن أنه سيتم إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يوم الأحد، فيما ستظل حركة الشحن التجاري مغلقة حتى إشعار آخر. 

ودعت الإدارة جميع مستخدمي الجسر إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لتسهيل مرورهم وتوفير الوقت والجهد.

يأتي القرار بعد الإغلاق المؤقت للجسر عقب الهجوم المسلح في معبر اللنبي على الحدود الأردنية الإسرائيلية، الذي أسفر عن مقتل عنصرين من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وما تلا ذلك من تعزيز الإجراءات الأمنية وتعليق حركة المسافرين والبضائع لفترة مؤقتة.

ويعد جسر الملك حسين شريانًا حيويًا يربط الأردن بفلسطين والشرق الأوسط، ويساهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع بين الجانبين، وتمثل إعادة فتحه خطوة نحو استعادة النشاط الطبيعي للمعبر.

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

أحمد العجوز: حسام حسن مدرب جريء.. واللعب للأهلي والزمالك شرف كبير

الدمرداش: عمومية الزهور شهدت التصويت الالكتروني في أول تجربة بمصر

أحمد العجوز: الجماهير "متعة" كرة القدم.. وعبد الله السعيد "الأفضل" بلا منافس

أول عربة أطفال خارقة سعرها 3 آلاف دولار من إنتاج أستون مارتن

كيا تطرح أفخم سيارة في تاريخها.. لن تصدق مواصفاتها

مغامرة صحفية تنتهي بصدمة لمحبي السيارات الكهربائية

أبرز لقطات حفل دير جيست 2025| أحمد سعد يدعم فلسطين.. والسقا يشكر أولاده

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

