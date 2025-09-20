بعد مقتل جنديين إسرائيليين.. قرار عاجل من الأردن بشأن جسر الملك حسين

أعلنت إدارة أمن الجسور في الأردن أنه سيتم إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يوم الأحد، فيما ستظل حركة الشحن التجاري مغلقة حتى إشعار آخر.

ودعت الإدارة جميع مستخدمي الجسر إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لتسهيل مرورهم وتوفير الوقت والجهد.

يأتي القرار بعد الإغلاق المؤقت للجسر عقب الهجوم المسلح في معبر اللنبي على الحدود الأردنية الإسرائيلية، الذي أسفر عن مقتل عنصرين من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وما تلا ذلك من تعزيز الإجراءات الأمنية وتعليق حركة المسافرين والبضائع لفترة مؤقتة.

ويعد جسر الملك حسين شريانًا حيويًا يربط الأردن بفلسطين والشرق الأوسط، ويساهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع بين الجانبين، وتمثل إعادة فتحه خطوة نحو استعادة النشاط الطبيعي للمعبر.