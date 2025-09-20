قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
سعر الذهب اليوم السبت.. اعرف عيار 21 وصل كام
بغرض تهجير دائم.. إسرائيل تهدم منازل فلسطينيين في غزة
مدبولى: منطقة الصناعة بالقنطرة غرب تستوعب 300 مصنع توفر 500 ألف فرصة عمل
مدبولي: تشغيل 40 مصنعًا بالقنطرة غرب خلال عامين.. والمنطقة تستوعب 300 آخرين
ترامب يعترف: أمريكا تكسب المال من حرب أوكرانيا
وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة لمناقشته في واقعة الطفل ياسين
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بغرض تهجير دائم.. إسرائيل تهدم منازل فلسطينيين في غزة

غزة جوع وإبادة
غزة جوع وإبادة
محمد على

على مدار عقد من الزمان، دفع موظف البنك الفلسطيني شادي سلامة الريس رهنًا عقاريًا بقيمة 93000 دولار على شقته في مبنى حديث طويل في أحد أحياء مدينة غزة الرئيسية.

الآن، أصبح هو وعائلته معدمين، بعد فرارهم من غارة إسرائيلية أدت إلى انهيار المبنى وسط سحابة من الدخان الأسود والغبار.

كان هجوم 5 سبتمبر على برج مشتهى المكون من 15 طابقًا بمثابة بداية حملة هدم عسكرية إسرائيلية مكثفة، تستهدف المباني الشاهقة قبل هجوم بري على قلب المدينة المكتظة بالسكان، والذي بدأ  الأسبوع الماضي.

على مدار الأسبوعين الماضيين، تقول القوات  الإسرائيلية إنها هدمت ما يصل إلى 20 برجًا سكنيًا في مدينة غزة. وقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إنه تم هدم 50 "برجًا".

وتسببت الحملة في تشريد المئات، وفي إطار زمني مماثل، سوّت القوات الإسرائيلية مناطق بالأرض في أحياء الزيتون والتفاح والشجاعية والشيخ الرضوان بالمدينة، من بين أحياء أخرى، حسبما قال عشرة من السكان لرويترز.

ويظهر الدمار الذي لحق بعشرات المباني في الشيخ الرضوان منذ أغسطس في صور الأقمار الصناعية التي راجعتها وكالات الأنباء.

وقال الريس، إنه يخشى أن يكون الهدف من التدمير هو تفريغ مدينة غزة من سكانها بشكل دائم، وهو رأي يشاركه فيه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان، في بيان إن مثل هذا العمل المتعمد لإجبار الفلسطينيين على النزوح  بمثابة تطهير عرقي.

وقال الريس يوم الأربعاء: "لم أتخيل أبدًا أنني سأغادر مدينة غزة، لكن الانفجارات لا تتوقف". "لا يمكنني المخاطرة بسلامة أطفالي، لذلك سأجمع أمتعتي وسأغادر إلى الجنوب".

ومع ذلك، تعهد الريس بعدم مغادرة غزة نهائيًا، وصرح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في مايو الماضي، بأن معظم غزة ستُدمر بالكامل قريبًا، وأن السكان سيُحصرون في شريط ضيق من الأرض.

هدم إسرائيل لمنازل الفلسطينيين غزة غارة إسرائيلية الدخان الأسود والغبار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

الاهلي

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

امطار الساحل

أمطار غزيزة تضرب الساحل الشمالي.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

ترشيحاتنا

صلاة الضحى

صلاة الضحى.. هل يجوز قضاؤها بعد صلاة الظهر أو العصر؟

دار الإفتاء

صلاة الضحى .. هل يجوز أداؤها 4 ركعات بتشهد واحد وقبل الظهر مباشرة؟

الأذكار

حكم ترديد الأذكار والأدعية بأحكام التلاوة القرآنية .. دار الإفتاء توضح

بالصور

الأقوي في تاريخها.. لامبورجيني تنتج فينومينو السوبركار الجديدة

لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو

أول عربة أطفال خارقة سعرها 3 آلاف دولار من إنتاج أستون مارتن

عربة أطفال أستون مارتن
عربة أطفال أستون مارتن
عربة أطفال أستون مارتن

كيا تطرح أفخم سيارة في تاريخها.. لن تصدق مواصفاتها

كيا
كيا
كيا

مغامرة صحفية تنتهي بصدمة لمحبي السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد