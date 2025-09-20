قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
سعر الذهب اليوم السبت.. اعرف عيار 21 وصل كام
بغرض تهجير دائم.. إسرائيل تهدم منازل فلسطينيين في غزة
مدبولى: منطقة الصناعة بالقنطرة غرب تستوعب 300 مصنع توفر 500 ألف فرصة عمل
مدبولي: تشغيل 40 مصنعًا بالقنطرة غرب خلال عامين.. والمنطقة تستوعب 300 آخرين
ترامب يعترف: أمريكا تكسب المال من حرب أوكرانيا
وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة لمناقشته في واقعة الطفل ياسين
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعترف: أمريكا تكسب المال من حرب أوكرانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
قسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرغب في جني الأموال من الحرب في أوكرانيا، لكنه أقرّ بأن الولايات المتحدة تستفيد ماليًا من استمرار أوكرانيا في شراء الأسلحة الأمريكية، خلال إحاطته في المكتب البيضاوي.

وأضاف ترامب: "لا أريد جني المال من تلك الحرب. لا أريد ذلك، لكننا في الواقع نجني المال من تلك الحرب لأنهم يشترون معداتنا، كما تعلمون".

يأتي هذا في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بمساهمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتتم عملية تسليم الأسلحة عبر برنامج قائمة الاحتياجات العسكرية ذات الأولوية لأوكرانيا (PURL)، حيث تحدد أوكرانيا احتياجاتها العسكرية وترفعها إلى حلف الناتو، ثم تقوم الدول الشريكة بشراء الأسلحة الأمريكية ونقلها إلى كييف لتلبية متطلبات القوات المسلحة.

ترامب أمريكا أمريكا تكسب المال حرب أوكرانيا الرئيس الأمريكي جني الأموال من الحرب الحرب في أوكرانيا شراء الأسلحة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

الاهلي

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

امطار الساحل

أمطار غزيزة تضرب الساحل الشمالي.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

ترشيحاتنا

وفاء عامر

وفاء عامر توجه رسالة للجمهور في أحدث ظهور

السيد أسامة

وفاة والد الفنان الشاب السيد أسامة

نسرين طافش

نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

بالصور

الأقوي في تاريخها.. لامبورجيني تنتج فينومينو السوبركار الجديدة

لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو

أول عربة أطفال خارقة سعرها 3 آلاف دولار من إنتاج أستون مارتن

عربة أطفال أستون مارتن
عربة أطفال أستون مارتن
عربة أطفال أستون مارتن

كيا تطرح أفخم سيارة في تاريخها.. لن تصدق مواصفاتها

كيا
كيا
كيا

مغامرة صحفية تنتهي بصدمة لمحبي السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد