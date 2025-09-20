ترامب يعترف: أمريكا تكسب المال من حرب أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرغب في جني الأموال من الحرب في أوكرانيا، لكنه أقرّ بأن الولايات المتحدة تستفيد ماليًا من استمرار أوكرانيا في شراء الأسلحة الأمريكية، خلال إحاطته في المكتب البيضاوي.

وأضاف ترامب: "لا أريد جني المال من تلك الحرب. لا أريد ذلك، لكننا في الواقع نجني المال من تلك الحرب لأنهم يشترون معداتنا، كما تعلمون".

يأتي هذا في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بمساهمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتتم عملية تسليم الأسلحة عبر برنامج قائمة الاحتياجات العسكرية ذات الأولوية لأوكرانيا (PURL)، حيث تحدد أوكرانيا احتياجاتها العسكرية وترفعها إلى حلف الناتو، ثم تقوم الدول الشريكة بشراء الأسلحة الأمريكية ونقلها إلى كييف لتلبية متطلبات القوات المسلحة.