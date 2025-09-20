بعد الهجوم الإسرائيلي المكثف.. حماس تنشر صور وداعية للرهائن الإسرائيليين

نشرت حركة حماس، اليوم السبت، صورة جديدة للرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها، ووصفتها بـ"الوداعية"، في أعقاب بدء الجيش الإسرائيلي عملية موسعة في غزة.

وتظهر الصورة 47 رهينة وعلّقت عليها حماس بالقول: "بسبب تعنت نتنياهو وخضوع زامير؛ صورة وداعية إبان بدء العملية في غزة".



وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه يستعد لضرب مدينة غزة "بقوة غير مسبوقة"، داعيا السكان إلى إخلاء المنطقة التي تعرّضت لقصف مكثّف منذ بدء هجومه البري فيها الثلاثاء.



في سياق اخر، قال مدير صحة غزة إن مجمع الشفاء سيعلن توقف بعض الخدمات الحيوية بسبب نقص الوقود، مضيفا أن عائلة الدكتور محمد أبو سلمية قتلت بينما كان على رأس عمله في مجمع الشفاء بغزة، بحسب وكالة أنباء "تسنيم".

وتابع أبو سلمية، 7 آلاف دولار متوسط تكلفة نقل العائلة الواحدة من مدينة غزة.

وقالت بلدية غزة، في بيان صحفي اليوم، إن كمية المياه المتوفرة تقل عن 25% من الاحتياج اليومي للمدينة.

وأكدت بلدية غزة أن تصعيد الاحتلال لحرب الإبادة يفاقم أزمة العطش التي تعيشها المدينة، ويزيد من حجم الكارثة الصحية والبيئية ومعدلات انتشار الأمراض والأوبئة بسبب النقص الحاد في المياه.