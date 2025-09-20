قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ أسوان: منح مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التقنين حتى الإثنين
أسعار السبائك الذهبية اليوم السبت 20-9-2025
أوكرانيا تشعل مصافي روسيا.. انفجارات وحريق واسع في ساراتوف وسامارا
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء
الحلم تحقق.. محافظ المنيا: شكرا للرئيس السيسى على تطبيق منظومة التأمين الشامل
تطبيق إنستاباي.. التحويل ورسوم السحب وارجاع الأموال بالخطأ والرقم السري
عمرو الدردير يستفز جماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. ماذا قال؟
موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025
أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة
وكيل الأزهر: الفرصة سانحة أمام الحكماء ليقوموا بواجبهم لوقف شلالات الدماء في غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
بعد الهجوم الإسرائيلي المكثف.. حماس تنشر صور وداعية للرهائن الإسرائيليين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بعد الهجوم الإسرائيلي المكثف.. حماس تنشر صور وداعية للرهائن الإسرائيليين

الرهائن المحتجزين لدى حماس
الرهائن المحتجزين لدى حماس
هاجر رزق

نشرت حركة حماس، اليوم السبت، صورة جديدة للرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها، ووصفتها بـ"الوداعية"، في أعقاب بدء الجيش الإسرائيلي عملية موسعة في غزة.

وتظهر الصورة 47 رهينة وعلّقت عليها حماس بالقول: "بسبب تعنت نتنياهو وخضوع زامير؛ صورة وداعية إبان بدء العملية في غزة".


وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه يستعد لضرب مدينة غزة "بقوة غير مسبوقة"، داعيا السكان إلى إخلاء المنطقة التي تعرّضت لقصف مكثّف منذ بدء هجومه البري فيها الثلاثاء.


في سياق اخر، قال مدير صحة غزة إن مجمع الشفاء سيعلن توقف بعض الخدمات الحيوية بسبب نقص الوقود، مضيفا أن عائلة الدكتور محمد أبو سلمية قتلت بينما كان على رأس عمله في مجمع الشفاء بغزة، بحسب وكالة أنباء "تسنيم".
وتابع أبو سلمية، 7 آلاف دولار متوسط تكلفة نقل العائلة الواحدة من مدينة غزة.

وقالت بلدية غزة، في بيان صحفي اليوم، إن كمية المياه المتوفرة تقل عن 25% من الاحتياج اليومي للمدينة.

وأكدت بلدية غزة أن تصعيد الاحتلال لحرب الإبادة يفاقم أزمة العطش التي تعيشها المدينة، ويزيد من حجم الكارثة الصحية والبيئية ومعدلات انتشار الأمراض والأوبئة بسبب النقص الحاد في المياه.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

