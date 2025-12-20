إزاي تفرق بين الصور الحقيقية والمصنوعة بالذكاء الاصطناعي؟.. خبير يكشف

كشف المهندس محمد الحارثي خبير تكنولوجيا المعلومات، طريقة معرفة التفرقة بين الصور الحقيقية والمصنعة بالذكاء الإصطناعي، قائلا: "الموضوع أصبح صعب جدا تلك الفترة.. ومن المهم جدا التحقق والتوثيق.. ومهم جدا أن الشخص لا يستخدم المحتوي الذى يراه ويعيد نشره لمجرد أني رأيته لأول مرة.. لأنه من الممكن أن يكون غير حقيقي".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد": "وصلنا لدرجة أني أدمج محتوي جزء منه حقيقي.. وجزء منه أضيف عليه محتوي بصري مولد بالذكاء الإصطناعي، وأصبح أن فيديو أو صورة لا يكون بالكامل ذكاءا إصطناعيا، بل أضيف عليه بعض العناصر البصرية تجعله حقيقية".

وتابع: "لو حد عمل فيديو مولد أو مزيف مهما كان وصل من تقدم يتم معرفة أنه مزيف وليس حقيقي.. ببعض التقنيات والعناصر.. ووزارة الداخلية تقوم بجهود كبيرة فيما يتعلق بكل القضايا والمشكلات التي يتعرض عليها أى شخص على الإنترنت".