قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
محامي الأمن القومي الأمريكي: خطة القاهرة لإعمار غزة أفضل الخيارات المطروحة | خاص
التضامن: التدخل السريع يتعامل مع 156 بلاغا خلال أسبوع
قلت لمراتي أنتِ طالق وأنا بهزر معاها.. فهل يقع هذا الطلاق؟
الداخلية: تواجد أمنى مُكثف بمحيط المدارس والجامعات مع بدء العام الدراسى| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق سعودي على تصريحات نعيم قاسم: لبنان وأمنه فوق أي اعتبارات أخرى

نعيم قاسم
نعيم قاسم
قسم الخارجي

أكدت مصادر لقناة "إل بي سي" اللبنانية أن السعودية حريصة على استقرار لبنان وازدهاره، مشيرة إلى أن تعاملها مع لبنان يتم من منطلق دولة إلى دولة، وذلك ردًا على تصريحات الأمين العام لحزب الله بشأن المملكة.

ويعد هذا هو أول تعليق على تصريحات أمين عام حزب الله نعيم قاسم، أمس الأول الخميس، الذي قال فيه: "سأقترح اقتراحا علنيا.. أدعو المملكة العربية السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع قوى المقاومة، من أجل مستقبل الأمة، وصون استقلالها وكرامتها في وجه مشاريع الهيمنة والتقسيم".

في سياق متصل، أفادت القناة بأن زيارة الأمير يزيد بن فرحان إلى لبنان ستستمر لمدة ثلاثة أيام، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والنواب والسفراء. 

وتهدف الزيارة إلى المتابعة والتشاور بين القيادات اللبنانية والسعودية لتعزيز التعاون والاستقرار.

أول تعليق سعودي تصريحات نعيم قاسم نعيم قاسم لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

زيزو

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

ترشيحاتنا

الاسطول الأوروبي

"أسبيدس" تؤمن مرور ما يقرب من 1.2 ألف سفينة تجارية في البحر الأحمر

مجلس الأمن الدولي

روسيا تنتقد تصويت مجلس الأمن بإبقاء العقوبات على إيران

جيش الاحتلال الإسرائيلي

إصابة جندي إسرائيلي بنيران قناصة حماس في مدينة غزة

بالصور

أغرب سيارة كهربائية في العالم.. قادمة في هذا الموعد

أغرب سيارة كهربائية
أغرب سيارة كهربائية
أغرب سيارة كهربائية

ضبط 30 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق| صور

توك توك
توك توك
توك توك

7 أسباب تجعل إطار سيارتك يصدر أصوات مزعجة.. تعرف عليها

الأصوات اطارات السيارة
الأصوات اطارات السيارة
الأصوات اطارات السيارة

لأكل العيش.. دايو نوبيرا 2 موديل 2007.. اعرف سعرها ‏

دايو نوبيرا 2
دايو نوبيرا 2
دايو نوبيرا 2

فيديو

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد