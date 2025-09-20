أول تعليق سعودي على تصريحات نعيم قاسم: لبنان وأمنه فوق أي اعتبارات أخرى

أكدت مصادر لقناة "إل بي سي" اللبنانية أن السعودية حريصة على استقرار لبنان وازدهاره، مشيرة إلى أن تعاملها مع لبنان يتم من منطلق دولة إلى دولة، وذلك ردًا على تصريحات الأمين العام لحزب الله بشأن المملكة.

ويعد هذا هو أول تعليق على تصريحات أمين عام حزب الله نعيم قاسم، أمس الأول الخميس، الذي قال فيه: "سأقترح اقتراحا علنيا.. أدعو المملكة العربية السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع قوى المقاومة، من أجل مستقبل الأمة، وصون استقلالها وكرامتها في وجه مشاريع الهيمنة والتقسيم".

في سياق متصل، أفادت القناة بأن زيارة الأمير يزيد بن فرحان إلى لبنان ستستمر لمدة ثلاثة أيام، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والنواب والسفراء.

وتهدف الزيارة إلى المتابعة والتشاور بين القيادات اللبنانية والسعودية لتعزيز التعاون والاستقرار.