روسكونجرس: تعزيز التعاون الروسي الأفريقي من خلال فعاليات اقتصادية وثقافية مستمرة

قال ألكسندر ستوجليف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «روسكونجرس»، إن المؤسسة تواصل جهودها الرامية إلى تطوير التعاون والتنمية بين روسيا والدول الأفريقية، من خلال تنظيم فعاليات ومنصات متعددة داخل روسيا وخارجها.

القمم والمؤتمرات الرسمية

وأضاف ستوجليف، خلال لقاء مع الإعلامي حساني بشير ببرنامج «الحصاد الأفريقي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن «روسكونجرس» نظمت عددًا من الفعاليات المهمة بعد القمم والمؤتمرات الرسمية، من بينها جلسات متخصصة ضمن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، تناولت قضايا حيوية مثل أمن الطاقة بين روسيا والقارة الأفريقية.

الأجندة الروسية-الأفريقية

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة «روسكونجرس»، أن الأجندة الروسية-الأفريقية مستمرة ولا تتوقف عند حدود المؤتمرات الكبرى، بل تشمل مشروعات وبرامج اقتصادية وثقافية ورياضية تهدف إلى بناء شراكات طويلة الأمد قائمة على المصالح المشتركة.