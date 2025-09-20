قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شكوى جنائية ضد المستشار الألماني ووزرائه لمساعدتهم إسرائيل بحرب "الإبادة"
دولي رفع الأثقال البارالمبي: مصر تستضيف أكبر تجمع في تاريخ اللعبة
من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟
سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
أخبار العالم

روسيا تنتقد تصويت مجلس الأمن بإبقاء العقوبات على إيران

محمد على

انتقدت روسيا السبت تصويت مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران بسبب برنامجها النووي محذرة من خطر "تصعيد التوترات".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الجانب الروسي أشار مرارا وتكرارا إلى الطبيعة الاستفزازية وغير القانونية لتصرفات الدول الأوروبية المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة".

كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا من بين الأطراف المشاركة في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2015 والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة والذي خفف العقوبات المفروضة على إيران مقابل فرض قيود تراقبها الأمم المتحدة على أنشطتها النووية.

وقالت الحكومات الثلاث إن إيران تراجعت عن التزاماتها بموجب الاتفاق الذي أصبح ميتا فعليا منذ انسحاب واشنطن منه في عام 2018 خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى.

وصوت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بعد ضغوط أوروبية، على إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.

وقالت الوزارة الروسية إن هذه الإجراءات لا علاقة لها بالدبلوماسية وتؤدي حصريا إلى مزيد من تصعيد التوترات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني".

وفي أغسطس، حذرت موسكو من أن إعادة فرض العقوبات على إيران، حليفتها الرئيسية، قد يؤدي إلى "عواقب لا يمكن إصلاحها".

وعملت طهران وموسكو على تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية على مدى العقد الماضي مع ابتعاد روسيا عن الغرب.

روسيا مجلس الأمن إيران العقوبات

نشرة المرأة والمنوعات
جانب من الحملة
السيارات المستعملة
عائشة بن أحمد
