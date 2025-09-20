قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
محامي الأمن القومي الأمريكي: خطة القاهرة لإعمار غزة أفضل الخيارات المطروحة | خاص
التضامن: التدخل السريع يتعامل مع 156 بلاغا خلال أسبوع
قلت لمراتي أنتِ طالق وأنا بهزر معاها.. فهل يقع هذا الطلاق؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيفاد: المجتمعات الريفية المزدهرة هي أساس تحقيق الأمن العالمي

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

وجه ألفرو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، رسالة إلى الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ركز فيها على أن الاستثمار في التحول الاجتماعي والاقتصادي للمناطق الريفية يعد أمرا أساسيا لبناء عالم أكثر استقرارا وازدهارا، في ظل اقتصاد عالمي تتزايد صعوبة التنبؤ به.

ودعا رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، المجتمع الدولي للنظر في هذه الاستثمارات في نهجه إزاء الأمن العالمي.

وقال لاريو، "يترسخ الاستقرار والأمن العالميين عندما نمهّد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقا للسكان الريفيين ونوفر لهم جودة الحياة وفرص العمل".

التنمية الريفية تحقق عوائد عالية

وتحتضن المناطق الريفية 80 في المائة من أفقر سكان العالم. ويؤدي الاستثمار في المجتمعات المحلية الريفية ونظم الأغذية الزراعية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع الفرص الاقتصادية، وبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ لأكثر من 3 مليارات شخص يعيشون في المناطق الريفية في البلدان النامية.

وحققت الاستثمارات في التحول الريفي عوائد مذهلة، وقد مكّن أحد استثمارات الصندوق في السنغال بالفعل 10 الاف شاب وشابة من العودة إلى المناطق الريفية حيث أصبحوا يكسبون الآن ما يصل إلى سبعة أضعاف الحد الأدنى للأجور الوطنية.

الشراكات الطموحة وتمويل التنمية

وفي ظل انخفاض المعونة الإنمائية في الوقت الحالي، تسعى البلدان إلى إيجاد مصادر تمويل مستدامة لمواصلة تنميتها. ويوفر تمويل التنمية مصدرا بديلا قابلا للاستمرار.

وقال لاريو: "يكمن حاضر ومستقبل تمويل التنمية في الشراكات الذكية والفعالة التي توائم الأهداف العامة مع الحوافز التي تجذب المستثمرين من القطاع الخاص".

ويكثف الصندوق جهوده للجمع بين الموارد العامة والأموال الخاصة والسكان الريفيين، إلى جانب صغار منتجي الأغذية بصفتهم رواد أعمال وأصحاب أعمال.

ومن خلال أدوات التمويل المبتكرة التي تحفز الاستثمار، أظهر الصندوق كيفية جعل التنمية الريفية قابلة للاستثمار وتحويلية على حد سواء. وقد عمل برنامج تمويل القطاع الخاص التابع للصندوق على تعبئة 165 مليون دولار أمريكي في شكل تمويل مشترك، جاء نصفها تقريبا من مستثمرين من القطاع الخاص.

ومن المقرر أن يشارك الصندوق أيضا في المناقشات الرامية إلى إصلاح الأمم المتحدة، وهي "ممارسة مفيدة لضمان التركيز والتنفيذ والأثر"، وفقا للصندوق. وقام الصندوق، بفضل هيكل تكاليفه الذي يعد من أقل الهياكل تكلفة بين المؤسسات المالية الدولية، بتمهيد الطريق لتعزيز فعاليته وكفاءته ومرونته التنظيمية.

وقد وفر الإصلاح الأخير للصندوق 5.5 مليون دولار أمريكي من خلال اللامركزية وتقليص وقت تصميم المشروعات وعمليات الصرف إلى النصف تقريبا، من بين أمور أخرى.
 

ايفا الاستثمارات الأمن العالمي المناطق الريفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

زيزو

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

ترشيحاتنا

تامر حسني

تامر حسني يوجه رسالة شكر لـ جمهور البحرين بعد نجاح حفله

ميريام فارس

حفل استثنائي.. ميريام فارس تشعل ختام موسم الصيف بالساحل الشمالي.. صور

الهام شاهين

آخر أيام الصيفية.. صور خاصة تجمع محمد منير وإلهام شاهين على شاطئ البحر

بالصور

5 سيارات مستعملة أقل من 500 ألف جنيه في مصر

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

بالأحمر اللافت.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار بظهورها

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

أغرب سيارة كهربائية في العالم.. قادمة في هذا الموعد

أغرب سيارة كهربائية
أغرب سيارة كهربائية
أغرب سيارة كهربائية

ضبط 30 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق| صور

توك توك
توك توك
توك توك

فيديو

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد