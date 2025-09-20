دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا

من صناعات الموسيقى والأفلام والنشر، تدعو أعداد متزايدة من الفنانين الغربيين إلى مقاطعة إسرائيل ثقافياً بسبب حرب غزة، على أمل محاكاة نجاح الحصار الذي فرضته جنوب أفريقيا في عهد الفصل العنصري.

ومع مقاومة معظم الحكومات الغربية للعقوبات الاقتصادية الكبرى، يأمل الموسيقيون والمشاهير والكتاب في بناء ضغط شعبي من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات.



وقال الممثل البريطاني خالد عبد الله (بطل فيلمي "عداء الطائرة الورقية" و"التاج") بعد التوقيع على عريضة تدعو إلى مقاطعة بعض هيئات السينما الإسرائيلية: "ليس لدي أدنى شك في أننا، على المستوى العالمي، نمر بنقطة تحول".



وقد جمعت الرسالة المفتوحة التي وجهتها مجموعة "عمال السينما من أجل فلسطين" آلاف الموقعين، بمن فيهم إيما ستون وخواكين فينيكس، الذين تعهدوا بقطع العلاقات مع أي مؤسسات إسرائيلية "متورطة في الإبادة الجماعية".

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل



قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه لا ينبغي للعالم أن "يخاف" إسرائيل في ظل استمرار هجومها على غزة، مضيفًا أن على المجتمع الدولي أن يسعى "للضغط" على إسرائيل لمنعها من ضم الضفة الغربية.