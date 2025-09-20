قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دولي رفع الأثقال البارالمبي: مصر تستضيف أكبر تجمع في تاريخ اللعبة
من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟
سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا

مشاهير في هوليوود والغرب يرفضون جرائم الاحتلال
محمد على

من صناعات الموسيقى والأفلام والنشر، تدعو أعداد متزايدة من الفنانين الغربيين إلى مقاطعة إسرائيل ثقافياً بسبب حرب غزة، على أمل محاكاة نجاح الحصار الذي فرضته جنوب أفريقيا في عهد الفصل العنصري.

ومع مقاومة معظم الحكومات الغربية للعقوبات الاقتصادية الكبرى، يأمل الموسيقيون والمشاهير والكتاب في بناء ضغط شعبي من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات.


وقال الممثل البريطاني خالد عبد الله (بطل فيلمي "عداء الطائرة الورقية" و"التاج") بعد التوقيع على عريضة تدعو إلى مقاطعة بعض هيئات السينما الإسرائيلية: "ليس لدي أدنى شك في أننا، على المستوى العالمي، نمر بنقطة تحول".


وقد جمعت  الرسالة المفتوحة التي وجهتها مجموعة "عمال السينما من أجل فلسطين" آلاف الموقعين، بمن فيهم إيما ستون وخواكين فينيكس، الذين تعهدوا بقطع العلاقات مع أي مؤسسات إسرائيلية "متورطة في الإبادة الجماعية".

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل


قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه لا ينبغي للعالم أن "يخاف" إسرائيل في ظل استمرار هجومها على غزة، مضيفًا أن على المجتمع الدولي أن يسعى "للضغط" على إسرائيل لمنعها من ضم الضفة الغربية. 

مقاطعة إسرائيل جنوب أفريقيا الاحتلال حرب الإبادة الإبادة الجماعية الإسرائيلية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

زيزو

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

الاسطول الأوروبي

"أسبيدس" تؤمن مرور ما يقرب من 1.2 ألف سفينة تجارية في البحر الأحمر

مجلس الأمن الدولي

روسيا تنتقد تصويت مجلس الأمن بإبقاء العقوبات على إيران

جيش الاحتلال الإسرائيلي

إصابة جندي إسرائيلي بنيران قناصة حماس في مدينة غزة

5 سيارات مستعملة أقل من 500 ألف جنيه في مصر

بالأحمر اللافت.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار بظهورها

أغرب سيارة كهربائية في العالم.. قادمة في هذا الموعد

ضبط 30 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق| صور

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

