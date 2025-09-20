قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
محامي الأمن القومي الأمريكي: خطة القاهرة لإعمار غزة أفضل الخيارات المطروحة | خاص
التضامن: التدخل السريع يتعامل مع 156 بلاغا خلال أسبوع
قلت لمراتي أنتِ طالق وأنا بهزر معاها.. فهل يقع هذا الطلاق؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دعوة عاجلة للأمم المتحدة.. السودان يطالب بالتدخل الفوري لإنقاذ الفاشر

رئيس وزراء السودان كامل إدريس
رئيس وزراء السودان كامل إدريس
ناصر السيد

دعا رئيس وزراء السودان كامل إدريس، إلى التفاف شعبي واسع من أجل فك الحصار عن مدينة الفاشر، مؤكدًا أن هذه القضية تمثل أولوية وطنية عاجلة.

وطالب رئيس الوزراء السوداني الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لتسهيل وصول المساعدات وضمان حماية المدنيين، مشددًا على أن فك الحصار عن الفاشر سيكون محطتنا الرئيسية على الساحة الدولية وفي مجلس الأمن.

وأكدت الحكومة السودانية أن جهودها لن تتوقف حتى يتم رفع الحصار وتأمين حياة سكان المدينة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والسياسية تجاه الأزمة.

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية بيانًا تدين فيه العدوان الإرهابي الآثم الذي استهدف مسجد حي الدرجة في الفاشر بولاية شمال دارفور، وأسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصًا وإصابة عدد من المدنيين المصلين، بالإضافة إلى تدمير أجزاء من المسجد.

ووصف البيان الحادثة بأنها جريمة انتهاك صارخ لكل الأعراف الدينية والمواثيق الدولية التي تحمي دور العبادة والمدنيين.

وأكدت الوزارة أن المليشيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا العمل الإجرامي، معتبرة أنه جزء من سلسلة انتهاكات ممنهجة وأعمال إرهاب** تستهدف المدنيين والبنى التحتية والمرافق الدينية والصحية والتعليمية في المنطقة.

وأعربت الحكومة السودانية عن استنكارها الشديد لهذا العمل الإرهابي، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وحماية المدنيين في دارفور.

السودان إنقاذ الفاشر رئيس وزراء السودان كامل إدريس التفاف شعبي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

زيزو

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

الاسطول الأوروبي

"أسبيدس" تؤمن مرور ما يقرب من 1.2 ألف سفينة تجارية في البحر الأحمر

مجلس الأمن الدولي

روسيا تنتقد تصويت مجلس الأمن بإبقاء العقوبات على إيران

جيش الاحتلال الإسرائيلي

إصابة جندي إسرائيلي بنيران قناصة حماس في مدينة غزة

أغرب سيارة كهربائية في العالم.. قادمة في هذا الموعد

ضبط 30 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق| صور

7 أسباب تجعل إطار سيارتك يصدر أصوات مزعجة.. تعرف عليها

لأكل العيش.. دايو نوبيرا 2 موديل 2007.. اعرف سعرها ‏

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

