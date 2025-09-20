دعوة عاجلة للأمم المتحدة.. السودان يطالب بالتدخل الفوري لإنقاذ الفاشر

دعا رئيس وزراء السودان كامل إدريس، إلى التفاف شعبي واسع من أجل فك الحصار عن مدينة الفاشر، مؤكدًا أن هذه القضية تمثل أولوية وطنية عاجلة.

وطالب رئيس الوزراء السوداني الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لتسهيل وصول المساعدات وضمان حماية المدنيين، مشددًا على أن فك الحصار عن الفاشر سيكون محطتنا الرئيسية على الساحة الدولية وفي مجلس الأمن.

وأكدت الحكومة السودانية أن جهودها لن تتوقف حتى يتم رفع الحصار وتأمين حياة سكان المدينة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والسياسية تجاه الأزمة.

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية بيانًا تدين فيه العدوان الإرهابي الآثم الذي استهدف مسجد حي الدرجة في الفاشر بولاية شمال دارفور، وأسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصًا وإصابة عدد من المدنيين المصلين، بالإضافة إلى تدمير أجزاء من المسجد.

ووصف البيان الحادثة بأنها جريمة انتهاك صارخ لكل الأعراف الدينية والمواثيق الدولية التي تحمي دور العبادة والمدنيين.

وأكدت الوزارة أن المليشيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا العمل الإجرامي، معتبرة أنه جزء من سلسلة انتهاكات ممنهجة وأعمال إرهاب** تستهدف المدنيين والبنى التحتية والمرافق الدينية والصحية والتعليمية في المنطقة.

وأعربت الحكومة السودانية عن استنكارها الشديد لهذا العمل الإرهابي، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وحماية المدنيين في دارفور.