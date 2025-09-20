الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه لا ينبغي للعالم أن "يخاف" إسرائيل في ظل استمرار هجومها على غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لمنعها من ضم الضفة الغربية.

جاءت تصريحات جوتيريش قبيل اجتماعات الأمم المتحدة هذا الأسبوع، التي ستعترف فيها عشر دول بالدولة الفلسطينية، وفقًا لما اعلنته فرنسا.

وأكد إن العالم يجب ألا "يرهب" من إسرائيل وهي تواصل حربها المدمرة في غزة وتستمر في احتلالها "الزاحف" للضفة الغربية.

وذكرت تقارير أن إسرائيل هددت بضم الضفة الغربية إذا مضت الدول الغربية قدما في الاعتراف بدولة فلسطينية في الاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة المقرر الأسبوع المقبل في نيويورك.

وقال جوتيريش: "لا ينبغي لنا أن نشعر بالخوف من خطر الانتقام، لأنه سواء فعلنا ما نفعله أو لم نفعله فإن هذه الإجراءات سوف تستمر، وعلى الأقل هناك فرصة لتعبئة المجتمع الدولي للضغط من أجل عدم حدوثها".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قبل استضافة المنظمة الدولية التي تضم 193 دولة لستة أيام من الخطابات يلقيها ما يقرب من 150 رئيس دولة أو حكومة إلى جانب عشرات الوزراء الآخرين : "نحن نجتمع في مياه مضطربة مجهولة".

وقال للصحفيين في وقت سابق: "تتسع الهوة الجيوسياسية. وتشتعل الصراعات.. ويتفاقم الإفلات من العقاب. ويزداد كوكبنا حرارةً".

وأضاف: "ويواجه التعاون الدولي ضغوطًا غير مسبوقة في حياتنا".

من المقرر أن يُعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسميًا اعتراف فرنسا بدولة فلسطين في مؤتمر للأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة مشتركة مع المملكة العربية السعودية، مع بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

في غضون ذلك، أصدرت وزارة الداخلية الفرنسية أمرًا إلى حكام المقاطعات بمعارضة رفع الأعلام الفلسطينية في قاعات البلديات والمباني العامة الأخرى، تزامنًا مع اعتراف باريس الرسمي بالدولة الفلسطينية.