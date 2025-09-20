قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
محامي الأمن القومي الأمريكي: خطة القاهرة لإعمار غزة أفضل الخيارات المطروحة | خاص
التضامن: التدخل السريع يتعامل مع 156 بلاغا خلال أسبوع
قلت لمراتي أنتِ طالق وأنا بهزر معاها.. فهل يقع هذا الطلاق؟
الداخلية: تواجد أمنى مُكثف بمحيط المدارس والجامعات مع بدء العام الدراسى| صور
أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل

جوتيريش
جوتيريش
محمد على

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه لا ينبغي للعالم أن "يخاف" إسرائيل في ظل استمرار هجومها على غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لمنعها من ضم الضفة الغربية. 

جاءت تصريحات جوتيريش قبيل اجتماعات الأمم المتحدة هذا الأسبوع، التي ستعترف فيها عشر دول بالدولة الفلسطينية، وفقًا لما اعلنته فرنسا. 

وأكد إن العالم يجب ألا "يرهب" من إسرائيل وهي تواصل حربها المدمرة في غزة وتستمر في احتلالها "الزاحف" للضفة الغربية.

وذكرت تقارير أن إسرائيل هددت بضم الضفة الغربية إذا مضت الدول الغربية قدما في الاعتراف بدولة فلسطينية في الاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة المقرر الأسبوع المقبل في نيويورك.

وقال جوتيريش: "لا ينبغي لنا أن نشعر بالخوف من خطر الانتقام، لأنه سواء فعلنا ما نفعله أو لم نفعله فإن هذه الإجراءات سوف تستمر، وعلى الأقل هناك فرصة لتعبئة المجتمع الدولي للضغط من أجل عدم حدوثها".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قبل  استضافة المنظمة الدولية التي تضم 193 دولة لستة أيام من الخطابات يلقيها ما يقرب من 150 رئيس دولة أو حكومة إلى جانب عشرات الوزراء الآخرين : "نحن نجتمع في مياه مضطربة  مجهولة".

وقال للصحفيين في وقت سابق: "تتسع الهوة الجيوسياسية. وتشتعل الصراعات.. ويتفاقم الإفلات من العقاب. ويزداد كوكبنا حرارةً".

وأضاف: "ويواجه التعاون الدولي ضغوطًا غير مسبوقة في حياتنا".

من المقرر أن يُعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسميًا اعتراف فرنسا بدولة فلسطين في مؤتمر للأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة مشتركة مع المملكة العربية السعودية، مع بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

في غضون ذلك، أصدرت وزارة الداخلية الفرنسية أمرًا إلى حكام المقاطعات بمعارضة رفع الأعلام الفلسطينية في قاعات البلديات والمباني العامة الأخرى، تزامنًا مع اعتراف باريس الرسمي بالدولة الفلسطينية.

