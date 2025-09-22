طهران وموسكو توقعان وثائق لبناء مفاعلات نووية جديدة في إيران

نقلت وكالة أنباء روسيا الرسمية عن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، قوله إن روسيا و إيران ستوقعان هذا الأسبوع اتفاقيات بشأن بناء وحدات جديدة للطاقة النووية في إيران.

وفي وقت سابق، انتقدت روسيا تصويت مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران بسبب برنامجها النووي محذرة من خطر "تصعيد التوترات".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الجانب الروسي أشار مرارا وتكرارا إلى الطبيعة الاستفزازية وغير القانونية لتصرفات الدول الأوروبية المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة".

كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا من بين الأطراف المشاركة في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2015 والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة والذي خفف العقوبات المفروضة على إيران مقابل فرض قيود تراقبها الأمم المتحدة على أنشطتها النووية.