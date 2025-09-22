قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إيران ترسل 60 طن مساعدات إنسانية إلى ضحايا الفيضانات في باكستان

أ ش أ

 أعلن رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ بجمعية الهلال الأحمر الإيراني بابك محمودي، عن إرسال شحنة من المواد الإغاثية وزنها يصل إلى 60 طنا إلى ضحايا الفيضانات في باكستان.
وأوضح محمودي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" اليوم الأحد، أن إرسال المساعدات الإنسانية من المهام الرئيسية للهلال الأحمر الإيراني، مضيفا أنه يتم إعداد هذه المواد وفقا للاحتياجات الأساسية لضحايا الفيضانات في باكستان ويتم تحميلها وإرسالها بالتنسيق الكامل مع الجهات ذات الصلة.
وأضاف أن المساعدات تشمل إرسال مواد أساسية، بما في ذلك البطانيات والأرز والشاي والملابس إلى المتضررين، مؤكدا استعداد الجمعية إرسال فرق الإغاثة والعمليات إلى المناطق المتضررة من الفيضانات.

وكانت السلطات الباكستانية قد أعلنت -في وقت سابق- أن أكثر من مليون شخص تضرروا جراء الفيضانات العارمة التي اجتاحت إقليم "البنجاب" الواقع شرقي البلاد، بينما تم إجلاء أكثر من 481 ألف شخص من منازلهم في المناطق المتضررة ونقلهم إلى أماكن آمنة..
وتسببت الفيضانات، التي تعد الأسوأ منذ أربعة عقود، في إحداث فوضى وأضرار في المئات من قرى الإقليم وغمر محاصيل الحبوب الضرورية بالمياه.
وازدادت حدة الفيضانات سوءا في إقليم "البنجاب" بسبب تزامن الأمطار الغزيرة مع المياه الفائضة التي تطلقها الهند من السدود وتتدفق بعد ذلك عبر الحدود في أنهار "رافي" و"تشيناب" و"سوتليج".
 

الإغاثة الإيراني الفيضانات

