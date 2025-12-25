أحببتك كما لو كنتِ أمي.. نادية الكامل تنعى سمية الألفي بكلمات مؤثرة

نعت نادية الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي السابقة، حماتها السابقة سمية الألفي برسالة وداع مؤثرة .

ونشرت الكامل صورة تجمعها بالراحلة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “وداعا أيتها الجميلة الخلوقة، أحببتك كما لو كنتِ أمي، تعلمت منك الكثير ألا أكذب ولا أنافق، بحبك يا سمسم ودايما هكون فاكرة حبك واحترامك ليا.. الى لقاء على عتبات الجنة مع أمي”.

ورحلت عن عالمنا الفنانة سمية الألفي داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، بعد صراع مع المرض، لتطوي برحيلها صفحة فنية ثرية امتدت لعقود، تركت خلالها بصمة واضحة في الدراما والسينما المصرية.

وأجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وصرحت بأن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.