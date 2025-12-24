كان نفسي أحضر.. يسرا اللوزي توضح سبب غيابها عن عزاء سمية الألفي

وضحت الفنانة يسرا اللوزي سبب غيابها عن عزاء الفنانة الراحلة سمية الألفي.

وكتبت يسرا اللوزي عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "كان نفسي أحضر العزاء واودعها، لكن لاسف ما قدرتش لاننى كنت خارج مصر، خالص عزائى لصديقى العزيز أحمد الفيشاوى..رحمها اللّٰه وأسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ورحلت عن عالمنا الفنانة سمية الألفي داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، بعد صراع مع المرض، لتطوي برحيلها صفحة فنية ثرية امتدت لعقود، تركت خلالها بصمة واضحة في الدراما والسينما المصرية.

أجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وقد صرحت أن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.