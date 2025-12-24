قلبي وجعني قوي.. يسرا اللوزي تنعى سمية الألفي بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة يسرا اللوزي الفنانة الكبيرة سمية الألفي، التي رحلت منذ أيام.

وقالت يسرا اللوزي، في منشورها عبر “إنستجرام”: “قلبي واجعني على رحيل الفنانة الغالية سمية الألفي، كان نفسي أحضر العزاء وأودعها، لكن للأسف ما قدرتش كنت خارج مصر، خالص عزائى لصديقي العزيز أحمد الفيشاوي، رحمها اللّٰه وأسكنها فسيح جناته، وإنا للّه وإنا إليه راجعون”.



ورحلت عن عالمنا الفنانة سمية الألفي داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، بعد صراع مع المرض، لتطوي برحيلها صفحة فنية ثرية امتدت لعقود، تركت خلالها بصمة واضحة في الدراما والسينما المصرية.

وأجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وقد صرحت بأن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.