الموساد الإسرائيلي ينفذ عملية سرية في إيران.. تفاصيل

نفذ جهاز الموساد الإسرائيلي عملية سرّية داخل إيران، استهدفت منظومة الصواريخ التابعة للنظام الإيراني، وذلك في إطار عملية أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.



وذكرت "الأسوشيتد برس" في تقرير أن التحضير لعملية "الأسد الصاعد" استغرق سنوات، بحسب مسؤولين حاليين وسابقين في الاستخبارات والجيش الإسرائيلي.

وقام الموساد بتشكيل ما يشبه "جيشا مصغرا" مكوّنا من 100 عميل محلي عالي التدريب داخل الأراضي الإيرانية، تمكنوا من تهريب ونصب أنظمة صواريخ ثقيلة وُجهت مباشرة ضد بطاريات الدفاع الجوي الإيرانية، وتمكنت من تدمير عدد منها.

كما وُصفت العملية بأنها بالغة التعقيد، سواء من حيث حجم تفعيل العملاء – حيث لم يُسجل سابقًا تشغيل هذا العدد الكبير في عملية واحدة – أو من حيث المستوى التكنولوجي، حيث مُنح العملاء المحليون (غير الإسرائيليين) تحكما في أنظمة متقدمة ومعقدة للغاية.

و لم تُصدر تعليمات باستهداف المرشد الإيراني علي خامنئي، كما أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، نجا بالصدفة من ضربة إسرائيلية أثناء اجتماع له مع قيادات بارزة في النظام، حيث تمكّن من الفرار دون إصابة.

وقالت رئيسة قسم الأبحاث السابقة في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" إن هذا الهجوم هو "تتويج لسنوات من العمل قام به الموساد لاستهداف البرنامج النووي الإيراني".