قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توفير اللحوم بأسعار مناسبة في الأسواق.. تعزيز التعاون بين مصر أوروجواي
ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار
بالأسماء .. الأهلى يتفاوض مع 5 مدربين .. كارلوس كيروش الأبرز
إمام عاشور يغادر المستشفى في الساعات الأخيرة الماضية.. تفاصيل
تفاصيل اطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لنشر الفهم الصحيح للدين ومحاربة التطرف والشائعات
مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب 2 من قيادات الأخوان عن الطعام داخل محبسهما
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
للطلبة.. كيفية الحصول على اشتراكات القطارات
مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب اثنين من قيادات الإخوان عن الطعام داخل محبسهما
كسوف جزئي للشمس.. العالم يترقب الكسوف الأخير في 2025
نتنياهو: سيتعين علينا مواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في غزة صعب للغاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو: تقدم في المفاوضات مع سوريا لكن الاتفاق لا يزال بعيدا

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
القسم الخارجي

صرح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة التي عقدت اليوم الأحد، بوجود تقدم في المفاوضات الجارية مع الجانب السوري، لكنه شدد على أن التوصل إلى اتفاق نهائي ما زال بعيد المنال.

وقال نتنياهو: "الانتصارات التي حققناها على حزب الله فتحت أمامنا آفاقاً كانت تبدو مستحيلة، ومنها إمكانية تحقيق السلام مع جيراننا في الشمال"، في إشارة واضحة إلى سوريا.

وأشار إلى أن "محادثات تجرى حاليا مع السوريين"، موضحا أن هناك "تقدماً معينا"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن "الطريق لا تزال طويلة نحو التوصل إلى اتفاق شامل"، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

ووفقا لما أوردته وسائل إعلام عبرية، فإن إسرائيل تضع شروطا تتضمن الاحتفاظ بوجودها في مرصد جبل الشيخ ومحيطه، إلى جانب توسيع المنطقة العازلة، وإنشاء ثلاث مناطق منزوعة السلاح، مع ترتيبات أمنية تصل حتى مشارف العاصمة السورية دمشق، وضمان سيطرة جوية إسرائيلية في جنوب سوريا.

من جانبها، تطالب دمشق بتفعيل اتفاق فك الاشتباك الموقع عام 1974، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت بعد سقوط النظام السوري السابق في 8 ديسمبر 2024.

كما أبدت سوريا استعدادها لتوقيع اتفاق جديد يضمن أمن إسرائيل ويحفظ السيادة السورية، مع الانفتاح على الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية في إطار تسوية شاملة لمستقبل هضبة الجولان.

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله سوريا وإسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

ترشيحاتنا

الموسم الدراسي الجديد

احم أولادك من العقاب.. محظورات العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد