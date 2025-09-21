قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة يبحث مع مركز «نينغبو» الصيني إنشاء منصة استشارات رقمية «عن بعد»
غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65,283 بينهم 447 بسبب سوء التغذية
الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث
التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح
أربعة علماء من جامعة مدينة السادات بين أفضل 2% عالميا
سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك
تفكيك الفص.. مفاجآت جديدة في سرقة إسورة الملك من المتحف المصري
عيار 21 تجاوز الـ 4960 جنيها .. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات
الحب فى الإسلام.. علي جمعة يوضح معناه وأشكاله
كارثة غذائية تنجو منها أسرة كاملة.. تسمم 5 أطفال في طهطا بسوهاج
إشادة برلمانية بمؤتمر حل الدولتين.. نواب: محطة فارقة لإقرار السلام العادل.. وتجسيد لالتزام مصر الراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقارير عبرية عن تقدم ملحوظ في محادثات اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل

نتنياهو والشرع
نتنياهو والشرع
القسم الخارجي

ذكرت تقارير إعلامية أن المجلس الوزاري المصغر في الحكومة الإسرائيلية، برئاسة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعاً مساء اليوم الأحد لمناقشة ما وصف بـ"تقدم ملحوظ" في المحادثات الجارية مع سوريا بشأن اتفاق أمني محتمل.

وبحسب ما نقلته شبكة آي ٢٤ العبرية عن مصادر مطلعة، فإن بعض المسؤولين الإسرائيليين يرون أن المحادثات شهدت اختراقاً يمكن أن يقرب من توقيع اتفاق، في حين أبدت مصادر أخرى حذراً أكبر، مؤكدة أن التقدم لا يعني بالضرورة أن الاتفاق سيكون جاهزاً للتوقيع خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع.

وكانت وسائل إعلام سورية قد أشارت في وقت سابق إلى أن اتفاقاً أمنياً مع إسرائيل قد يكون "قاب قوسين أو أدنى"، من دون الكشف عن تفاصيل حول بنوده أو القضايا المطروحة على طاولة التفاوض.

ويأتي هذا التطور في ظل أجواء إقليمية متوترة، حيث تواصل إسرائيل حربها المستمرة علي غزة وغاراتها المتكررة على سوريا ولبنان، إلى جانب تصاعد التوتر مع تركيا عقب غارات تل أبيب الأخيرة على الدوحة.

ويرى مراقبون أن أي اتفاق أمني محتمل بين دمشق وتل أبيب، إذا ما تحقق، سيكون تحولاً كبيراً في خريطة التحالفات بالمنطقة، خصوصاً بعد سنوات من القطيعة العلنية والعداء العسكري والسياسي بين الطرفين.

حتى اللحظة، لم تصدر أي تصريحات رسمية من مكتب نتنياهو أو الرئاسة السورية تؤكد أو تنفي بشكل واضح قرب التوصل إلى اتفاق. غير أن مجرد تداول مثل هذه الأنباء يعكس، وفق محللين، حجم الضغوط الدولية والإقليمية لإعادة رسم قواعد اللعبة الأمنية في الشرق الأوسط.

نتنياهو الشرع سوريا إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

ترامب

ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

ترشيحاتنا

السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر

المؤتمر: حل الدولتين في صدارة أجندة مصر بالأمم المتحدة

علاء عابد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

علاء عابد: اتصال السيسي وماكرون يفتح آفاقًا جديدة للتسوية العادلة للقضية الفلسطينية

اقتصاد

مصر تراهن على الرياضة كقاطرة للنمو الاقتصادي.. نواب: صناعة واعدة تجذب الاستثمارات وتخلق المزيد من فرص العمل

بالصور

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فركش تصوير نور مكسور.. آخر حكايات "ما تراه ليس كما يبدو" والعمل يتصدر تريند X

فكرش تصوير حكاية نور مكسور
فكرش تصوير حكاية نور مكسور
فكرش تصوير حكاية نور مكسور

محافظ الشرقية يشهد احتفالية تدشين مبادرة "صحح مفاهيمك " لمواجهة الفكر المتطرف

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد