تقارير عبرية عن تقدم ملحوظ في محادثات اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل

ذكرت تقارير إعلامية أن المجلس الوزاري المصغر في الحكومة الإسرائيلية، برئاسة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعاً مساء اليوم الأحد لمناقشة ما وصف بـ"تقدم ملحوظ" في المحادثات الجارية مع سوريا بشأن اتفاق أمني محتمل.

وبحسب ما نقلته شبكة آي ٢٤ العبرية عن مصادر مطلعة، فإن بعض المسؤولين الإسرائيليين يرون أن المحادثات شهدت اختراقاً يمكن أن يقرب من توقيع اتفاق، في حين أبدت مصادر أخرى حذراً أكبر، مؤكدة أن التقدم لا يعني بالضرورة أن الاتفاق سيكون جاهزاً للتوقيع خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع.

وكانت وسائل إعلام سورية قد أشارت في وقت سابق إلى أن اتفاقاً أمنياً مع إسرائيل قد يكون "قاب قوسين أو أدنى"، من دون الكشف عن تفاصيل حول بنوده أو القضايا المطروحة على طاولة التفاوض.

ويأتي هذا التطور في ظل أجواء إقليمية متوترة، حيث تواصل إسرائيل حربها المستمرة علي غزة وغاراتها المتكررة على سوريا ولبنان، إلى جانب تصاعد التوتر مع تركيا عقب غارات تل أبيب الأخيرة على الدوحة.

ويرى مراقبون أن أي اتفاق أمني محتمل بين دمشق وتل أبيب، إذا ما تحقق، سيكون تحولاً كبيراً في خريطة التحالفات بالمنطقة، خصوصاً بعد سنوات من القطيعة العلنية والعداء العسكري والسياسي بين الطرفين.

حتى اللحظة، لم تصدر أي تصريحات رسمية من مكتب نتنياهو أو الرئاسة السورية تؤكد أو تنفي بشكل واضح قرب التوصل إلى اتفاق. غير أن مجرد تداول مثل هذه الأنباء يعكس، وفق محللين، حجم الضغوط الدولية والإقليمية لإعادة رسم قواعد اللعبة الأمنية في الشرق الأوسط.