بعد توقف عامين..العراق يستأنف تصدير النفط إلى تركيا عبر خط كركوك–جيهان



يستأنف العراق ، اليوم السبت، تصدير النفط إلى تركيا عبر خط أنابيب كركوك–جيهان بعد توقف دام نحو عامين، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وسلطات إقليم كردستان بشأن شروط إعادة التصدير.

ونقل تلفزيون روداو عن وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم أن التصدير سيبدأ عند الساعة 06:00 بتوقيت موسكو في 27 سبتمبر، حيث جرى تفعيل عداد التصدير على الخط رقم 46 غربي مدينة زاخو، بحضور خبراء مختصين لمتابعة الكميات المصدّرة.

وذكر مصدر مطلع في شركة نفط الشمال العراقية أن تدفق الخام إلى ميناء جيهان سيكون سريعاً في حال امتلاء خط الأنابيب، أما إذا كان بحاجة للتعبئة فسيستغرق الأمر يوماً أو يومين.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أعلن، في وقت سابق ، أن بغداد وأربيل توصلا إلى تفاهم بشأن تصدير النفط من حقول الإقليم عبر الخط الدولي، فيما قدّر وزير النفط حيان عبد الغني حجم الصادرات اليومية بنحو 180–190 ألف برميل.