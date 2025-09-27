قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي يدافع عن إيناس مظهر : هو عشان مصرية لازم تختار صلاح
أخبار السيارات| أسعار نيسان قشقاي وجيلي العائلية كسر زيرو.. ماذا تقدم تويوتا برو ايس فيرسو الجديدة؟
فرصة لمن قل عمله وعلمه.. 4 أمور ترفعك لأعلى الدرجات
خالد الغندور يكشف معاقبة لاعب الأهلي بعد أزمة جائزة مباراة حرس الحدود
بعد توقف عامين..العراق يستأنف تصدير النفط إلى تركيا عبر خط كركوك–جيهان
الدردير عن شيكابالا: أول قمة بين الأهلي و الزمالك من غير الأسطورة
سيد عبدالحفيظ : الخطيب رمز كبير والتجاوز ضده مرفوض
أمريكا تدرس توجيه ضربات عسكرية ضد مهربي المخدرات داخل فنزويلا
أحمد بلال: الخطيب ليس له منافس بـ انتخابات الأهلي وتغييرات في بعض الأسماء
هل صلاة الفجر في البيت مثل صلاتها بالمسجد تجعلك في ذمة الله؟
مشروبات محبوبة قد تؤدي إلى تلف الكبد.. كيف تحمي نفسك؟
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم السبت 27/9/2025
بعد توقف عامين..العراق يستأنف تصدير النفط إلى تركيا عبر خط كركوك–جيهان

حقول نفط
حقول نفط
محمود نوفل


يستأنف العراق ، اليوم السبت، تصدير النفط إلى تركيا عبر خط أنابيب كركوك–جيهان بعد توقف دام نحو عامين، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وسلطات إقليم كردستان بشأن شروط إعادة التصدير.

ونقل تلفزيون روداو عن وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم أن التصدير سيبدأ عند الساعة 06:00 بتوقيت موسكو في 27 سبتمبر، حيث جرى تفعيل عداد التصدير على الخط رقم 46 غربي مدينة زاخو، بحضور خبراء مختصين لمتابعة الكميات المصدّرة.

وذكر مصدر مطلع في شركة نفط الشمال العراقية أن تدفق الخام إلى ميناء جيهان سيكون سريعاً في حال امتلاء خط الأنابيب، أما إذا كان بحاجة للتعبئة فسيستغرق الأمر يوماً أو يومين.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أعلن، في وقت سابق ، أن بغداد وأربيل توصلا إلى تفاهم بشأن تصدير النفط من حقول الإقليم عبر الخط الدولي، فيما قدّر وزير النفط حيان عبد الغني حجم الصادرات اليومية بنحو 180–190 ألف برميل.

مشروبات محبوبة قد تؤدي إلى تلف الكبد.. كيف تحمي نفسك؟

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

هل وجبة الفطور ضرورية؟ ..سكينة جمال: ترتبط بنمط الحياة الصحي

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

