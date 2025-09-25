قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعطل سلم كهربائي يربك دخول ترامب للأمم المتحدة.. الأمانة العامة تفسر والبيت الأبيض يهاجم | تقرير
ويتكوف: خطة ترامب للسلام من 21 بندًا وتراعي أمن إسرائيل ومصالح جيرانها
سورة قصيرة نزلت على النبي فجبر الله بقلبه.. داوم عليها وسترى الفرج
منها مينى كوبر وكوبرا ليون.. سيارات 2026 هاتشباك في مصر
ترامب يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في "تخريب تقني" أعاق ظهوره خلال الجمعية العامة
مجدي عبد الغني: أوضة اللبس في الأهلي "متفرتكة".. وزيزو غيابه مؤثر
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي: 2.8% في 2025 و2% في 2026.. أضعف آفاق منذ عقود
رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد الكلاسيكو الأول هذا الموسم
النقل تكشف عن صور جديدة لتقدم أعمال الخط الأول من القطار الكهربائي السريع
أبو الغيط يشيد بدعم قبرص لفلسطين ويدعو لاستثمار رئاستها للاتحاد الأوروبي
مستشار ترامب: واشنطن تدعم ليبيا في مكافحة الإرهاب وتنتظر توافقًا سودانيًا على خارطة الطريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تضامن الجنوب لمواجهة الأزمات .. العراق يقود أعمال مجموعة الـ77 والصين في نيويورك | تقرير

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي
القسم الخارجي

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة التاسعة والأربعين للاجتماع الوزاري لمجموعة الـ77 والصين، المنعقدة في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي كلمته، أكد حسين، بحضور رئيسة الجمعية العامة، أنالنا بيربوك، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، وبمشاركة واسعة من وزراء وممثلي الدول الأعضاء، التزام العراق بمواصلة نهج العمل الجماعي والوحدة والتنسيق الذي ميز المجموعة على مدى أكثر من ستة عقود، معربًا عن اعتزازه بالثقة التي أولتها الدول الأعضاء لبغداد في قيادة أعمال المجموعة خلال مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ النظام الدولي.

ووفق بيان وزارة الخارجية العراقية، تطرق الوزير إلى أبرز القضايا والتحديات العالمية، وعلى رأسها التغير المناخي، الأزمات الاقتصادية والمالية، اتساع فجوة العدالة الاجتماعية، والتحديات الصحية العابرة للحدود، مشددًا على أن هذه الملفات لا يمكن التعامل معها إلا عبر التضامن والعمل الجماعي، مؤكداً أن صوت الجنوب العالمي بات أكثر إلحاحًا وحضورًا على الساحة الدولية.

كما أعرب فؤاد حسين عن دعم العراق للرئيس المقبل لمجموعة الـ77 والصين من منطقة "GRULAC"، مؤكداً ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مبادئ العدالة الدولية، وتعميق التعاون بين بلدان الجنوب كخيار استراتيجي لتعزيز الاكتفاء الذاتي.

وأشار الوزير إلى أن التمسك بالتعددية يعد السبيل الأمثل لتحقيق التنمية والسلام، مؤكداً أن الجنوب العالمي يجب أن يكون شريكًا فاعلاً في صياغة نظام عالمي أكثر عدالة وإنصافاً، يعكس تطلعات شعوبه في التنمية والكرامة.

من جانبها، أشادت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالنا بيربوك، بالدور الحيوي للمجموعة، لافتة إلى أن عضويتها التي تضم 135 دولة تمثل أكبر كتلة تفاوضية في المنظمة الدولية وتشكل نصف سكان العالم، مؤكدة أن المجموعة تمثل الصوت الحقيقي للدول النامية في سعيها نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأكد مراقبون أن رئاسة العراق للمجموعة في هذا التوقيت تحمل بعداً استراتيجياً، إذ تتيح لبغداد تعزيز حضورها الدولي كلاعب دبلوماسي قادر على بناء الجسور بين الشمال والجنوب، مستفيدة من موقعها الجغرافي والسياسي في قلب المنطقة. كما اعتبروا أن نجاح العراق في إدارة هذا الدور يعزز صورته كدولة داعمة للتعددية ومنخرطة بفاعلية في معالجة الأزمات العالمية.

كما يرى محللون أن خطاب فؤاد حسين عكس إدراكاً عميقاً للتحديات التي تواجه الدول النامية، خصوصاً مع تصاعد تأثير الأزمات المناخية والاقتصادية. ويؤكد ذلك حاجة الجنوب العالمي إلى مقاربة أكثر شمولية تعيد صياغة قواعد التعاون الدولي بما يضمن العدالة والمساواة في توزيع الموارد والفرص، وهو ما سعت كلمة العراق إلى ترسيخه بوضوح.

الأمم المتحدة فؤاد حسين العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

تمنَّى الذهاب لشقيقه الراحل.. وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

بالصور

أنغام بفستان هاند ميد في حفلها بلندن

انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن
انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن
انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن

مروحة تبريد المحرك.. أسباب تلفها وكيفية صيانتها

مروحة تبريد المحرك
مروحة تبريد المحرك
مروحة تبريد المحرك

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

فيديو

زغاريد بداية الدراسة

زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي

قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد