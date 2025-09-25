قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الغيط يشيد بدعم قبرص لفلسطين ويدعو لاستثمار رئاستها للاتحاد الأوروبي
مستشار ترامب: واشنطن تدعم ليبيا في مكافحة الإرهاب وتنتظر توافقًا سودانيًا على خارطة الطريق
تفاصيل وفاة سمير الطنطاوي لاعب تنس الطاولة البارالمبية خلال المباراة
شلبي يفجر مفاجآت عن قرار الخطيب بعدم الترشح وكواليس قديمة في الأهلي
أحمد فتحي: أحلم بتدريب الأهلي.. والقمة تحسمها الأعصاب الهادئة
ظهور السحب المنخفضة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في جميع المحافظات
وفقا لآخر تحديث.. تعرف على سعر العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس
إسبانيا تتحرك عسكريًا .. سفينة حربية لمرافقة "أسطول الصمود" إلى غزة بعد الهجوم
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: الرئيس السيسي والشعب المصري يتحملون الضغوط من أجل السلام .. وأنتم تقودون المنطقة للهاوية
إهانة سياسية أم رسالة رمزية؟ .. ترامب يحذف صورة بايدن من جدار الشرف ويستبدلها بقلم | صور
من الأسرة المعالة إلى مهجورة العائل.. الفئات المستحقة لصرف تكافل 2025
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أبو الغيط يشيد بدعم قبرص لفلسطين ويدعو لاستثمار رئاستها للاتحاد الأوروبي

ابو الغيط
ابو الغيط
القسم الخارجي

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الأربعاء، وزير خارجية جمهورية قبرص، كونستانتينوس كومبوس، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط أعرب عن تقديره لمواقف قبرص الداعمة للقضية الفلسطينية داخل المحافل الدولية، مشيراً إلى أن الجامعة العربية تعوّل على رئاسة نيقوسيا المقبلة للاتحاد الأوروبي، خلال النصف الأول من العام المقبل، لتعزيز آليات الشراكة العربية ـ الأوروبية في مختلف المجالات. 

كما شدد على ضرورة تكثيف الضغوط الأوروبية لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، الذي يستخدم في حربها ضد المدنيين في قطاع غزة.

وأشار رشدي إلى أن المباحثات تناولت التداعيات المتصاعدة لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة، وخاصة العدوان المتواصل على غزة، مؤكداً أن الجانبين اتفقا على أن حل الدولتين يظل حجر الزاوية لأي تسوية عادلة وشاملة، وأنه لا بد من توفير أفق سياسي جاد يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد أبو الغيط، خلال لقائه الوزير القبرصي، أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب العربي حول الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز وحدة الموقف العربي الأوروبي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

ويرى مراقبون أن الجامعة العربية تسعى من خلال تعزيز الشراكة مع قبرص، العضو الفاعل في الاتحاد الأوروبي، إلى دفع بروكسل نحو مواقف أكثر توازناً بشأن الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وإلى إسناد الجهود العربية الرامية لوقف العدوان على غزة. 

ويُنتظر أن تكون رئاسة قبرص للاتحاد فرصة حقيقية لرفع مستوى التنسيق العربي الأوروبي في قضايا الأمن والطاقة والهجرة.

كما أشار محللون إلى أن اللقاء يعكس توجهاً عربياً نحو تنويع قنوات الضغط السياسي والدبلوماسي، عبر الانفتاح على دول مؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي قادرة على إحداث فارق في مواقف التكتل. 

وأكدوا أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية أشمل تهدف إلى إعادة تفعيل الدور العربي داخل الساحة الدولية، وضمان أن تبقى القضية الفلسطينية أولوية في الأجندة العالمية.

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كونستانتينوس كومبوس قبرص نيويورك الجامعة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

تمنَّى الذهاب لشقيقه الراحل.. وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

ترشيحاتنا

الاهلي

سيف زاهر: الأهلي أنهى اتفاقه مع مدرب أجنبي

الاهلي والزمالك

المنتشري: أميل للزمالك قبل القمة.. والأبيض أفضل فنيا من الأهلي

ميدو

ميدو: الإسماعيلي فريقي الثاني بعد الزمالك.. وعملت فيه بدون مقابل حبا للنادي

بالصور

مروحة تبريد المحرك.. أسباب تلفها وكيفية صيانتها

مروحة تبريد المحرك
مروحة تبريد المحرك
مروحة تبريد المحرك

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

سحب دراسة علمية عن خل التفاح وإنقاص الوزن.. وتحذير خاص للصحفيين

خل التفاح
خل التفاح
خل التفاح

فيديو

زغاريد بداية الدراسة

زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي

قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد