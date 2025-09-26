قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العراق يستعد رسميًا لترشيح بغداد عاصمة للسياحة الإسلامية 2028

البهى عمرو

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية في بغداد، هبة التميمي، إن وزارة التخطيط العراقية بدأت اجتماعات مكثفة بالتنسيق مع هيئة السياحة والآثار، من أجل تقديم طلب رسمي لاختيار بغداد عاصمة للسياحة الإسلامية لعام 2028، وذلك بعد انتهاء فعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية.


بغداد تحتضن مراقد دينية بارزة تجذب الملايين

وأكدت التميمي، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد»، أن العراق يشهد تدفقًا سنويًا واسعًا للسياحة الدينية من مختلف الدول، حيث تستقبل البلاد ملايين الزوار من الداخل والخارج لأداء الزيارات إلى المراقد الدينية، خاصة في كربلاء المقدسة، النجف الأشرف، والعاصمة بغداد، بالإضافة إلى محافظات أخرى.

وأشارت إلى أن وزارة الثقافة ووزارة الخارجية العراقية ستقدمان الطلب رسميًا إلى منظمة التعاون الإسلامي، مستندتين إلى المقومات الدينية والتاريخية التي تتمتع بها بغداد، والتي تؤهلها للمنافسة على هذا اللقب، خصوصًا في ظل استمرار الزخم السياحي الديني طوال العام وليس فقط خلال مواسم محددة.
تطوير المواقع والمرافق استعدادًا للترشيح

كما أوضحت «التميمي» أن العراق يعمل حاليًا على تأهيل البنية التحتية للمراقد الدينية وتطوير الأروقة والمرافق السياحية المرتبطة بها، إلى جانب الاهتمام بإبراز الجانب الثقافي والديني للعاصمة، في خطوة تستهدف تعزيز موقع بغداد على خارطة السياحة الإسلامية عالميًا.

