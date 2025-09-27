أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد



أعرب وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين ، عن رفض بلاده القاطع لـ"أي تهديدات تستهدف سيادة العراق" ، مؤكدا أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال خطاب ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إمكانية شن هجمات على أهداف داخل العراق، غير مقبولة ومرفوضة.

وصرح وزير الهارجية العراقي لوسائل إعلام ؛ قائلا : "أي هجوم يستهدف قادة أي مكون عسكري سيكون هجومًا على العراق، وهذا أمر غير مقبول و مرفوض".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثارا جدلا واسعًا بخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما أعلن صراحة أن إسرائيل "ستقضى على الميليشيات في العراق"، دون أن يوضح تفاصيل حول طبيعة هذا التهديد أو توقيته، ما فتح الباب لتكهنات عن نية تل أبيب توسيع دائرة الصراع نحو العراق بعد غزة ولبنان واليمن.