عبر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن رفضه لتصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن العراق.
وأكد "حسين" - خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) رداً على سؤال بشأن موقف العراق من تصريحات نتنياهو حول التهديد بمهاجمة العراق - أن "التصريحات مرفوضة وغير مقبولة، والهجوم على أي عراقي؛ هو هجوم على العراق
وزير الخارجية العراقي يرفض تصريحات نتنياهو ويعتبرها "تهديدا للدولة"
