مظاهرات حاشدة في نيويورك خلال خطاب نتنياهو تطالب بإنهاء الحرب في غزة

خرجت مظاهرات حاشدة في نيويورك، اليوم /الجمعة/، بالتزامن مع كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث نظمت مجموعات مختلفة احتجاجات طالبت بإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن المحتجزين.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أن نشطاء من حركة تضم أمريكيين وإسرائيليين يهود نظموا مظاهرة أمام مبنى إعلامي بارز في وقت مبكر من الصباح، طالبوا خلالها بوقف الحرب.

وفي ميدان "تايمز سكوير"، نظمت حركة نسوية أمريكية مسيرة شارك فيها حشد كبير، رددوا شعارات تنادي بـ"تحرير فلسطين"، قبل أن يتوجهوا نحو مقر الأمم المتحدة.

وقالت منتدى عائلات الرهائن والمفقودين إن عائلات إسرائيليين ما زالوا محتجزين في غزة تجمعوا أمام مقر الأمم المتحدة قبيل خطاب نتنياهو، مطالبين بإبرام اتفاق فوري يضمن إطلاق سراح 48 رهينة وإنهاء الحرب.