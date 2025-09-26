قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

نتنياهو يخاطب الأمم المتحدة بدبوس QR ودعاية ضخمة في نيويورك ضد حماس | تفاصيل

نتنياهو
نتنياهو
فرناس حفظي

افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة مرتديا دبوسا خاصا يحمل رمز استجابة سريعًا (QR code) يقود إلى موقع يوثّق أحداث السابع من أكتوبر 2023، وما تصفه إسرائيل بـ “فظائع حماس” وفق ما أفاد به مكتبه، وارتدى أعضاء الوفد الإسرائيلي المرافق له الدبوس نفسه أيضًا.

ويأتي هذا الرمز ضمن حملة دعائية إسرائيلية واسعة في نيويورك، حيث انتشرت عشرات الشاحنات الإعلانية والشاشات الرقمية بالقرب من مقر الأمم المتحدة وفي ساحة تايمز سكوير، تحمل شعار "تذكروا 7 أكتوبر" إلى جانب رمز الاستجابة السريعة الذي يوجّه إلى الموقع نفسه. 

وذكرت تقارير إعلامية أن الرابط متاح فقط خارج إسرائيل، وهي سياسة اعتمدها مكتب نتنياهو في حملات سابقة للتأثير على الرأي العام الدولي.

وإلى جانب الحملة الرسمية، و ردا على  رئيس الوزراء الإسرائيلي، أطلق أهالي الرهائن رمز استجابة سريعة خاصًا بهم، يقود إلى منصة إلكترونية تطالب نتنياهو  بوقف الحرب و  التحرك من أجل إعادة ذويهم المحتجزين في غزة.

وتهدف الحملة التي يروج لها نتنياهو  بمجملها إلى إعادة تسليط الضوء على هجوم حماس، بالتزامن مع اجتماع قادة العالم في نيويورك. 

وتعكس اللوحات والشاحنات صورة الدبوس الذي ارتداه نتنياهو على المنصة، وتدعو المارة إلى مسح الرمز لمشاهدة مواد وُصفت بأنها أدلة مختارة على المجزرة.

كما أبرزت قناة "فوكس نيوز" ووسائل إعلام أخرى حجم الحملة البصرية التي حملت شعار "تذكروا 7 أكتوبر"، مؤكدة أن رمز الاستجابة السريعة يوجّه المستخدمين من خارج إسرائيل إلى موقع يتضمن محتوى توثيقيًا للهجمات.

وكانت إسرائيل قد أطلقت في وقت سابق بوابة رسمية باللغة الإنجليزية لعرض تفاصيل أحداث السابع من أكتوبر للرأي العام الدولي، ضمن استراتيجية حكومية أشمل تهدف إلى توحيد المواد المستخدمة في جهود التوثيق والدعاية.

وأشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن تنسيق اللافتات والشعارات جرى خصيصًا لإبقاء قضية الرهائن وأحداث السابع من أكتوبر حاضرة في الأذهان، بالتزامن مع كلمة نتنياهو في الأمم المتحدة. وقد ظهرت صور الحملة في شوارع مانهاتن قبل ساعات من خطابه.

 و في وقت سابق، غادرت الوفود الدبلوماسية  قاعة الأمم المتحدة قبيل بدء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، احتجاجا على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن  الفلسطينيون كان لديهم دولة في غزة فهاجمونا ، و أضاف أن الفلسطينيون لا يريدون حل الدولتين بل يريدون دولة على حساب إسرائيل .

 وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو، تم وضع سماعات في غزة  لإيصال صوتي إلى الرهائن.

و في وقت سابق قد أعلن  الجيش الإسرائيلي بأن مكبرات الصوت التي ستبث خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة ستُوضع “في عمق غزة”.


 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رمز استجابة سريعًا qr code إسرائيل الوفد الإسرائيلي الأمم المتحدة

